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Şarkıcı Linet kalçasını estetikle büyüttü mü? Canlı yayında açıkladı! Mini şortlu fotoğrafıyla dikkat çekmişti...

Şarkıcı Linet, kalça operasyonuyla gündeme geldi. Evinin terasında çekildiği mini şortlu pozunu bir fotoğrafı yayınlayan Linet'in, kalçaları dikkat çekmişti. Linet, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında estetik açıklamasında bulundu. Şarkıcı Linet kalça büyütme operasyonu yaptırdığı yönündeki iddialara yanıt verirken, akıllara Hadise geldi. Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Hadise'nin de kalça büyütme operasyonu geçirdiği iddia edilmişti. İşte Linet'in açıklaması ve dikkat çeken fotoğrafı...

01.06.2020 16:11 - Son Güncelleme: 01.06.2020 16:52
Şarkıcı Linet kalçasını estetikle büyüttü mü? Canlı yayında açıkladı! Mini şortlu fotoğrafıyla dikkat çekmişti...

Evinin terasında çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Linet'in, kalçaları olay olmuştu. Linet, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında estetik açıklamasında bulundu.

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Şarkıcı Linet kalçasını estetikle büyüttü mü? Canlı yayında açıkladı! Mini şortlu fotoğrafıyla dikkat çekmişti...

Şarkıcı Linet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay olmuştu. Havuz başında mini şortuyla poz veren Linet'in kalça büyütme estetiği yaptırdığı iddia edilmişti.

Şarkıcı Linet kalçasını estetikle büyüttü mü? Canlı yayında açıkladı! Mini şortlu fotoğrafıyla dikkat çekmişti...

Linet o pozla ilgili '2. Sayfa' yayınında yaptığı açıklamalarla da gündem olmayı başardı.

Şarkıcı Linet kalçasını estetikle büyüttü mü? Canlı yayında açıkladı! Mini şortlu fotoğrafıyla dikkat çekmişti...

Linet, estetik iddialarına "Tamamen 'sunset'in azizliği ve güzelliği... Akşam güneşinin... Güzel bir ışık yakaladık. Gerçekten photoshop da yok resimlerde..." dedi.

Şarkıcı Linet kalçasını estetikle büyüttü mü? Canlı yayında açıkladı! Mini şortlu fotoğrafıyla dikkat çekmişti...

Şarkıcı, canlı yayında ayağa kalkarak mini şortuyla kalçalarını gösterdi ve "Karnıma germe operasyonu yaptırdım kalçam daha çıkık duruyor ama büyültme anlamında bir şey yapmadım" dedi.
Linet'in birçok takipçisi, Instagram paylaşımlarıyla ünlü şarkıcıyı tanıyamıyor. Linet'in yeni görüntüsüne 'Aaa bu Linet mi?', 'Çok değişmişsin' gibi yüzlerce yorum yapıldı.

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