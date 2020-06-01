Şarkıcı Linet kalçasını estetikle büyüttü mü? Canlı yayında açıkladı! Mini şortlu fotoğrafıyla dikkat çekmişti...

Şarkıcı, canlı yayında ayağa kalkarak mini şortuyla kalçalarını gösterdi ve "Karnıma germe operasyonu yaptırdım kalçam daha çıkık duruyor ama büyültme anlamında bir şey yapmadım" dedi.

Linet'in birçok takipçisi, Instagram paylaşımlarıyla ünlü şarkıcıyı tanıyamıyor. Linet'in yeni görüntüsüne 'Aaa bu Linet mi?', 'Çok değişmişsin' gibi yüzlerce yorum yapıldı.