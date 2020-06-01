Şarkıcı Linet kalçasını estetikle büyüttü mü? Canlı yayında açıkladı! Mini şortlu fotoğrafıyla dikkat çekmişti...
Şarkıcı Linet, kalça operasyonuyla gündeme geldi. Evinin terasında çekildiği mini şortlu pozunu bir fotoğrafı yayınlayan Linet'in, kalçaları dikkat çekmişti. Linet, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programında estetik açıklamasında bulundu. Şarkıcı Linet kalça büyütme operasyonu yaptırdığı yönündeki iddialara yanıt verirken, akıllara Hadise geldi. Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Hadise'nin de kalça büyütme operasyonu geçirdiği iddia edilmişti. İşte Linet'in açıklaması ve dikkat çeken fotoğrafı...
Şarkıcı, canlı yayında ayağa kalkarak mini şortuyla kalçalarını gösterdi ve "Karnıma germe operasyonu yaptırdım kalçam daha çıkık duruyor ama büyültme anlamında bir şey yapmadım" dedi.
Linet'in birçok takipçisi, Instagram paylaşımlarıyla ünlü şarkıcıyı tanıyamıyor. Linet'in yeni görüntüsüne 'Aaa bu Linet mi?', 'Çok değişmişsin' gibi yüzlerce yorum yapıldı.