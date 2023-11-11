Demet Şener kızı İrem'i de yanına kattı oğlu Ömer için Madrid'e uçtu! Çocuklar çoktan boyunu geçti! Eski eşi İbrahim Kutluay'ı yerin dibine sokmuştu

Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasında sular durulmak bilmiyor. 2005-2018 yılları arasında evli kalan, bu evliliklerinden İrem ve Ömer adında iki çocukları olan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, yasak aşk yüzünden boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında eski eşi İbrahim Kutluay hakkında yaptığı "İnsan biraz utanır" çıkışıyla gündeme gelen Demet Şener'in ana yüreği, Madrid'e basketbol oynayan oğlu Ömer'in hasretine dayanamadı. Kızı İrem'i de yanına alıp Madrid'e giden Demet Şener, evlatlarıyla paylaşımları peş peşe sıraladı.