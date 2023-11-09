Perihan Savaş ölen eşi Yılmaz Zafer'i andı İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde'den yorum gecikmedi "Adamım bizimlesin"

1979-1982 yılları arasında İbrahim Tatlıses ile evli kalan Perihan Savaş, 1987 yılında Yılmaz Zafer ile dünyaevine girmişti. Yılmaz Zafer, 1995 Nisan aynda iki kalp krizi geçirmiş, uzun bir süre bakıma muhtaç bir şekilde yaşamıştı. Ardından 1995 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Çiftin bu evliliklerinden Savaş Zafer adında bir oğulları dünyaya gelmişti. Savaş, 9 Kasım 1995'te hayatını kaybeden Yılmaz Zafer'i ölüm yıl dönümünde andı. Savaş'ın paylaşımına, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde'den de yorum gecikmedi. İşte haberin detayları...