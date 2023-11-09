Dilan-Engin Polat olayında yeni perde! Deniz Akkaya ve Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat birbirine girdi "Yamuk yüzünü düzelt kıblesiz bayraksız"

Dilan Polat ile Engin Polat, ultra lüks hayatlarının her detayını sosyal medyada yayınlayarak adlarını geniş kitlelere duyurdu. Bu şatafatlı, lüks yaşamın ardından ise kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik iddiaları boy göstermeye başladı. Sonrasında Polat ailesi tutuklandı. Olayda bir türlü sular durulmazken bu kez Dilan Polat'ın kayınvalidesi ile Deniz Akkaya sosyal medyada birbirine girdi. Demediklerini bırakmayan ikili bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...