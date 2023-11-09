Dilan-Engin Polat olayında yeni perde! Deniz Akkaya ve Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat birbirine girdi "Yamuk yüzünü düzelt kıblesiz bayraksız"

Dilan Polat ile Engin Polat, ultra lüks hayatlarının her detayını sosyal medyada yayınlayarak adlarını geniş kitlelere duyurdu. Bu şatafatlı, lüks yaşamın ardından ise kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik iddiaları boy göstermeye başladı. Sonrasında Polat ailesi tutuklandı. Olayda bir türlü sular durulmazken bu kez Dilan Polat'ın kayınvalidesi ile Deniz Akkaya sosyal medyada birbirine girdi. Demediklerini bırakmayan ikili bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti gündemden düşmüyor.
Kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat, "suç örgütü kurma ve yönetme", "yasadışı bahis", "suçtan kaynaklı mal varlığını aklama" ve "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.
Eski paylaşımları sosyal medyada gündem olmaya devam eden Dilan Polat'ın oğluyla yayınladığı bir video Deniz Akkaya tarafından sert ifadelerle eleştirildi.