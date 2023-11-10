Dilan Polat ve Engin Polat izdihama yol açtı! Altını olan soluğu kuyumcuda aldı: Meğer...

Son günlerin en çok konuşulan ismi Dilan Polat'ın adı bir şehri karıştırmaya yetti. Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcunun Dilan Polat soruşturmasında tutuklandığı söylentisi bir anda hızla yayıldı. O kuyumcuda ziynet eşyaları olanlar ise altınlarını geri almak için kuyumcuda izdihama neden oldu. İşte detaylar...