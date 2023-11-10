Dilan Polat ve Engin Polat izdihama yol açtı! Altını olan soluğu kuyumcuda aldı: Meğer...

Son günlerin en çok konuşulan ismi Dilan Polat'ın adı bir şehri karıştırmaya yetti. Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcunun Dilan Polat soruşturmasında tutuklandığı söylentisi bir anda hızla yayıldı. O kuyumcuda ziynet eşyaları olanlar ise altınlarını geri almak için kuyumcuda izdihama neden oldu. İşte detaylar...
Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan ve Engin Polat çifti gündemden düşmüyor.
Kurdukları paravan şirketler üzerinden kara para aklamakla suçlanan Engin-Dilan Polat, "suç örgütü kurma ve yönetme", "yasadışı bahis", "suçtan kaynaklı mal varlığını aklama" ve "vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından tutuklandı.
Polat çiftinin aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. Soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.