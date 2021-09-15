Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer’in mezuniyetinden paylaştı! Kardeşini yalnız bırakmayan Melek Zübeyde’nin annesiyle benzerliği olay oldu
Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer'in mezuniyetinden paylaştı! Son olarak Çukur dizisinde boy gösteren Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer üniversiteden mezun oldu. Büyük gurur yaşayan Savaş, mezuniyet töreninden kareleri Instagram hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Söz konusu paylaşımda Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'nin de mezuniyet törenine katıldığı görüldü. Kardeşini mutlu gününde yalnız bırakmayan Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş ile benzerliği ise dikkat çekti. İşte detaylar...
15.09.2021 14:13
- Son Güncelleme: 15.09.2021 14:13
Usta oyuncu Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer üniversiteden mezun oldu. Büyük bir gurur yaşayan ünlü oyuncu, mezuniyet töreninden kareleri Instagram hesabında yayınlayarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
64 yaşındaki Perihan Savaş, törende çekilen mutlu aile pozlarının altına "Nihayet mezun olduk aslan parçam" notunu düştü.
Söz konusu paylaşımda Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde'nin de mezuniyet törenine katıldığı görüldü.
Kardeşini mutlu gününde yalnız bırakmayan Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş ile benzerliği ise dikkat çekti.