Perihan Savaş oğlu Savaş Zafer’in mezuniyetinden paylaştı! Kardeşini yalnız bırakmayan Melek Zübeyde’nin annesiyle benzerliği olay oldu

Usta oyuncu Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer üniversiteden mezun oldu. Büyük bir gurur yaşayan ünlü oyuncu, mezuniyet töreninden kareleri Instagram hesabında yayınlayarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.