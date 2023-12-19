Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Yasemin Şefkatli'nin baby shower partisinde! Melek Hala paylaştı "Geliyor böceklerim"

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Doğuma sayılı günler kala Yasemin Şefkatli bir baby shower partisi düzenledi. Partiye katılanlar isimler arasında İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in eşi Melis Ketenci de vardı.