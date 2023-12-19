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Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Yasemin Şefkatli'nin baby shower partisinde! Melek Hala paylaştı "Geliyor böceklerim"

İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz günlerde de ikiz bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Doğuma sayılı günler kala Yasemin Şefkatli bir baby shower partisi düzenledi. Partiye katılanlar isimler arasında İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Akkaş ve Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in eşi Melis Ketenci de vardı.

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 08:46 Güncelleme 19 Aralık 2023, 09:10
Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde Yasemin Şefkatli’nin baby shower partisinde! Melek Hala paylaştı Geliyor böceklerim 1

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, anne olmak için gün sayıyor.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde Yasemin Şefkatli’nin baby shower partisinde! Melek Hala paylaştı Geliyor böceklerim 2

7 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, eşiyle birlikte ikizlerinin ismini de açıklamıştı. İkizlerden biri İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses'in, diğeri ise Yasemin Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli'nin adını taşıyacak.

Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’in kızı Melek Zübeyde Yasemin Şefkatli’nin baby shower partisinde! Melek Hala paylaştı Geliyor böceklerim 3

BABY SHOWER PARTİSİ

Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kala Yasemin Şefkatli, baby shower partisi düzenledi.

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