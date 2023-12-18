Murat Cemcir'in ardından Ahmet Kural'dan itiraf geldi "Biz nankör değiliz" Kankası Murat Cemcir'le küs olduğu iddia ediliyordu

Kardeş Payı, Düğün Dernek, İşler Güçler, Ailecek Şaşkınız, Çalgı Çengi gibi yapımlara birlikte imzasını atan, kariyerlerini birlikte yürüten Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in aralarının açık olduğu iddia ediliyordu. Hatta Cemcir, Çağla Gizem Şahin'le nikah masasına oturan Kural'ın düğününe katılmamış, bir garip açıklama yapmıştı. Murat Cemcir'den konuya dair açıklamalar gelmişti ama Kural, uzun süredir sessizliğini koruyordu. O sessizlik günler sonra bozuldu ve Kural'dan ilk açıklama geldi.