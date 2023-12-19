Haluk Bilginer’in sır gibi sakladığı kızına bakın! Annesi Aşkın Nur Yengi’ye benzetilen Nazlı 17’lik koca kız oldu! “Dupduru bir güzellik”

2006 yılında Aşkın Nur Yengi ile dünyaevine giren Haluk Bilginer'in bu evlilikten Nazlı adında bir kızı olmuştu. Bilginer, 2012 'de boşandığı eski eşi Aşkın Nur Yengi ile son olarak kızlarının doğum gününde bir araya gelmişti. İkili, 17 yaşına basan kızları Nazlı için aynı sahneyi paylaşmıştı. Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin kızları Nazlı, son haliyle gündem oldu. Genç kızı görenler "Annesinin kopyası", "Dupduru bir güzellik" yorumlarında bulundu. İşte Aşkın Nur Yengi'ye benzetilen Nazlı'nın son hali...