4 kez yendiği kansere yeniden yakalanmıştı! Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan haber var! İşte Bahar Öztan'ın son sağlık durumu
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan geçtiğimiz günlerde herkesi korkutmuştu. Daha önce mücadele ettiği kanserle savaşına yeniden başlayan Bahar Öztan'ın son sağlık durumu hakkında yeni haberler var. Tedavi gördüğü hastanede doktorları ve ziyaretçileriyle paylaşım yapan Bahar Öztan yine meydan okudu. İşte Bahar Öztan'ın son sağlık durumu.
13.04.2023 14:43 - Son Güncelleme: 13.04.2023 14:43
Bir reklam filmi ile ilk kez kamera karşısına geçen ve dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni toplayan Bahar Öztan, Şaşkın Milyoner'le sinema hayatına başladı.
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak anılan Bahar Öztan, son haliyle de sık sık magazin gündeminde yer aldı.