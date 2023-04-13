RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 4 kez yendiği kansere yeniden yakalanmıştı! Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan haber var! İşte Bahar Öztan'ın son sağlık durumu

4 kez yendiği kansere yeniden yakalanmıştı! Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan haber var! İşte Bahar Öztan'ın son sağlık durumu

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak bilinen Bahar Öztan geçtiğimiz günlerde herkesi korkutmuştu. Daha önce mücadele ettiği kanserle savaşına yeniden başlayan Bahar Öztan'ın son sağlık durumu hakkında yeni haberler var. Tedavi gördüğü hastanede doktorları ve ziyaretçileriyle paylaşım yapan Bahar Öztan yine meydan okudu. İşte Bahar Öztan'ın son sağlık durumu.

13.04.2023 14:43 - Son Güncelleme: 13.04.2023 14:43
4 kez yendiği kansere yeniden yakalanmıştı! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan haber var! İşte Bahar Öztan’ın son sağlık durumu

Bir reklam filmi ile ilk kez kamera karşısına geçen ve dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni toplayan Bahar Öztan, Şaşkın Milyoner'le sinema hayatına başladı.

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4 kez yendiği kansere yeniden yakalanmıştı! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan haber var! İşte Bahar Öztan’ın son sağlık durumu

Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı.

4 kez yendiği kansere yeniden yakalanmıştı! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan haber var! İşte Bahar Öztan’ın son sağlık durumu

O günden itibaren yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdüren Öztan, Kemal Sunal ile başrolünü üstlendiği Doktor Civanım'la hafızalara kazındı.

4 kez yendiği kansere yeniden yakalanmıştı! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan haber var! İşte Bahar Öztan’ın son sağlık durumu

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak anılan Bahar Öztan, son haliyle de sık sık magazin gündeminde yer aldı.

4 kez yendiği kansere yeniden yakalanmıştı! Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan haber var! İşte Bahar Öztan’ın son sağlık durumu

Ancak Öztan, bu kez hayranlarını korkutan bir haberle gündem oldu. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, kanserle mücadelesine yeniden başlamıştı.

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