Ebru Gündeş'in kahrolduğu anlar! Hayatını kaybeden annesi Müjgan Bilgin'in cenaze töreninde Murat Boz'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu
Ebru Gündeş'in hayatını kaybeden annesi Müjgan Bilgin son yolculuğuna uğurlanıyor! 47 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin, yıllardır şeker, tansiyon, kolesterol ile mücadele ediyordu. Koronavirüse yakalanan Müjgan Bilgin'den acı haber önceki gün geldi. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Ebru Gündeş'i yakın arkadaşı Murat Boz da yalnız bırakmadı. Ayakta durmakta zorlanan Gündeş, cenazede Murat Boz'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
25.07.2022 13:55 - Son Güncelleme: 25.07.2022 14:20
Ebru Gündeş'in kahrolduğu anlar! Hayatını kaybeden annesi Müjgan Bilgin'in cenaze töreninde Murat Boz'a sarılarak gözyaşlarına boğuldu ünlü sanatçı...
Ebru Gündeş'in annesinin vefat haberi, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu. Cenaze 25 Temmuz Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Site yönetimi tararfından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir."