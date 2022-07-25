Ebru Gündeş’in kahrolduğu anlar! Hayatını kaybeden annesi Müjgan Bilgin’in cenaze töreninde Murat Boz’a sarılarak gözyaşlarına boğuldu

Ebru Gündeş'in annesinin vefat haberi, yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu. Cenaze 25 Temmuz Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Site yönetimi tararfından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir."