Pelin Öztekin yaza hızlı bir giriş yaptı! Straplez bikinisi ile baştan aşağı paylaştı! 93 kilo veren Pelin fit haliyle dikkat çekti
Pelin Öztekin yaza hızlı bir giriş yaptı! Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, yaza hızlı bir giriş yaptı. Sosyal medya hesabında sık sık yaz mevsimine duyduğu özlemi dile getiren Öztekin, havaların ısınmasıyla soluğu denizde aldı. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, mavi straplez bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Mide küçültme ameliyatının ardından 93 kilo veren Pelin Öztekin fit haliyle de dikkat çekti. İşte Pelin Öztekin'in tatil pozu...
06.05.2022 00:58 - Son Güncelleme: 06.05.2022 00:58
Usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, 2013 yılında 156 kiloya çıkmış, 2014'te mide küçültme ameliyatı olmuştu.