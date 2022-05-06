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Pelin Öztekin yaza hızlı bir giriş yaptı! Straplez bikinisi ile baştan aşağı paylaştı! 93 kilo veren Pelin fit haliyle dikkat çekti

Pelin Öztekin yaza hızlı bir giriş yaptı! Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, yaza hızlı bir giriş yaptı. Sosyal medya hesabında sık sık yaz mevsimine duyduğu özlemi dile getiren Öztekin, havaların ısınmasıyla soluğu denizde aldı. Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, mavi straplez bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi. Mide küçültme ameliyatının ardından 93 kilo veren Pelin Öztekin fit haliyle de dikkat çekti. İşte Pelin Öztekin'in tatil pozu...

06.05.2022 00:58 - Son Güncelleme: 06.05.2022 00:58
Pelin Öztekin yaza hızlı bir giriş yaptı! Straplez bikinisi ile baştan aşağı paylaştı! 93 kilo veren Pelin fit haliyle dikkat çekti

Usta sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, 2013 yılında 156 kiloya çıkmış, 2014'te mide küçültme ameliyatı olmuştu.

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Pelin Öztekin yaza hızlı bir giriş yaptı! Straplez bikinisi ile baştan aşağı paylaştı! 93 kilo veren Pelin fit haliyle dikkat çekti

Altı ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya inmişti.

Pelin Öztekin yaza hızlı bir giriş yaptı! Straplez bikinisi ile baştan aşağı paylaştı! 93 kilo veren Pelin fit haliyle dikkat çekti

Verdiği kiloların ardından fit bir görünüme kavuşan Pelin Öztekin, yaza hızlı bir giriş yaptı.

Pelin Öztekin yaza hızlı bir giriş yaptı! Straplez bikinisi ile baştan aşağı paylaştı! 93 kilo veren Pelin fit haliyle dikkat çekti

Sosyal medya hesabında sık sık yaz mevsimine duyduğu özlemi dile getiren Öztekin, havaların ısınmasıyla soluğu denizde aldı.

Pelin Öztekin yaza hızlı bir giriş yaptı! Straplez bikinisi ile baştan aşağı paylaştı! 93 kilo veren Pelin fit haliyle dikkat çekti

Denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, mavi straplez bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunmayı da ihmal etmedi.

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