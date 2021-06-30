Mehmet Ali Erbil - Seda Sayan kavgasında yeni polemik! Kilit ismin itirafı ortalığı karıştıracak: 'Açıklarsam dostlukları kalmaz'

"O PAYLAŞIMI ERBİL BANA YAPTIRDI"

Tolga Yüce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O paylaşımı bana Mehmet Ali Erbil yaptırdı. Daha sonra kendisi paylaşımını sildi. Beni olayın ortasında bıraktı ama beni dahil ederse ses kayıtlarına kadar hepsi mevcut. Hepsini açıklarım. Erbil beni aradı. 'Bir şey paylaşalım' dedi. 'Sen paylaş ben de senden paylaşayım' dedi. Ben de bir yazı yazdım. Kendisinden onay aldım, paylaştım. Kendisi de benden alıp paylaştı. Ama ben yazıların hedefinde Seda Sayan olduğunu bilmiyordum" dedi.