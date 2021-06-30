Mehmet Ali Erbil - Seda Sayan kavgasında yeni polemik! Kilit ismin itirafı ortalığı karıştıracak: 'Açıklarsam dostlukları kalmaz'
Mehmet Ali Erbil - Seda Sayan kavgasında yeni polemik! Kilit ismin itirafı ortalığı karıştıracak! Bir dönemin iki yakın ismi Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan'ın arası geçtiğimiz günlerde Erbil'in, "Geçmişi kirli" paylaşımı sonrası bozulmuştu. Daha sonra özür dileyen Erbil aradaki buzları eritmiş, Seda da 'aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim' diyerek konuyu kapatmıştı. Olayların başlangıcında ilk paylaşımı yapan Erbil'in yakın arkadaşı Tolga Yüce'den itiraf geldi. Yüce yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.
"O PAYLAŞIMI ERBİL BANA YAPTIRDI"
Tolga Yüce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O paylaşımı bana Mehmet Ali Erbil yaptırdı. Daha sonra kendisi paylaşımını sildi. Beni olayın ortasında bıraktı ama beni dahil ederse ses kayıtlarına kadar hepsi mevcut. Hepsini açıklarım. Erbil beni aradı. 'Bir şey paylaşalım' dedi. 'Sen paylaş ben de senden paylaşayım' dedi. Ben de bir yazı yazdım. Kendisinden onay aldım, paylaştım. Kendisi de benden alıp paylaştı. Ama ben yazıların hedefinde Seda Sayan olduğunu bilmiyordum" dedi.
"AÇIKLARSAM DOSTLUKLARI KALMAZ"
Yüce daha sonra yaptığı paylaşımda, "Erbil'in Seda Hanım ile ilgili bana attığı ses kayıtlarını açıklamak zorunda kalırsam Sayın Erbil'le hiçbir dostluğu kalmaz. Bizim aramızda geçen her diyalog delilli, ispatlıdır. Alakam olmayan bir konunun içine beni çekmiştir" ifadelerini kullandı.