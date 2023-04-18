RAMAZAN İMSAKİYE
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Pelin Öztekin daha şimdiden bikiniyi giydi sere serpe pozunu verdi! Günden güne eriyen Pelin Öztekin son haliyle kasıp kavurdu

Seda Sayan, Buse Varol ve Esra Erol'un zayıflama tekniğiyle zayıflayan Pelin'e bakın! merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, 2014 yılında mide ameliyatı geçirmiş sonrasında da spor ve diyeti bırakmamıştı. Pelin Öztekin azimle kilo verdi ve sıkılaşmaya başladı. Şimdilerde zayıf hali ile dikkat çeken Pelin Öztekin, resmi olarak yaz sezonunu Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla açtı. İşte detaylar...

18.04.2023 17:04 - Son Güncelleme: 18.04.2023 17:04
Pelin Öztekin daha şimdiden bikiniyi giydi sere serpe pozunu verdi! Günden güne eriyen Pelin Öztekin son haliyle kasıp kavurdu

Pelin Öztekin'in zayıflama maratonu hız kesmeden devam ediyor ve her göreni bir kez daha şaşkına çeviriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pelin Öztekin daha şimdiden bikiniyi giydi sere serpe pozunu verdi! Günden güne eriyen Pelin Öztekin son haliyle kasıp kavurdu

PELİN ÖZTEKİN

Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

Pelin Öztekin daha şimdiden bikiniyi giydi sere serpe pozunu verdi! Günden güne eriyen Pelin Öztekin son haliyle kasıp kavurdu

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda etti.

Pelin Öztekin daha şimdiden bikiniyi giydi sere serpe pozunu verdi! Günden güne eriyen Pelin Öztekin son haliyle kasıp kavurdu

O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu.

Pelin Öztekin daha şimdiden bikiniyi giydi sere serpe pozunu verdi! Günden güne eriyen Pelin Öztekin son haliyle kasıp kavurdu

Pelin Öztekin'in son halini görenler tanıyamıyor.

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