Pelin Öztekin daha şimdiden bikiniyi giydi sere serpe pozunu verdi! Günden güne eriyen Pelin Öztekin son haliyle kasıp kavurdu
Seda Sayan, Buse Varol ve Esra Erol'un zayıflama tekniğiyle zayıflayan Pelin'e bakın! merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, 2014 yılında mide ameliyatı geçirmiş sonrasında da spor ve diyeti bırakmamıştı. Pelin Öztekin azimle kilo verdi ve sıkılaşmaya başladı. Şimdilerde zayıf hali ile dikkat çeken Pelin Öztekin, resmi olarak yaz sezonunu Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozlarıyla açtı. İşte detaylar...
18.04.2023 17:04 - Son Güncelleme: 18.04.2023 17:04
PELİN ÖZTEKİN
Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.