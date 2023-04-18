RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Orhan Gencebay’dan Canım Türkiye’m! Kaleme aldığı satırlar tüyleri diken diken etti! İlk kez seslendirdi...

Orhan Gencebay’dan Canım Türkiye’m! Kaleme aldığı satırlar tüyleri diken diken etti! İlk kez seslendirdi...

Orhan Gencebay, seçime sayılı günler kala ülkesine olan sevgisini "Canım Türkiye'm" adlı şarkıda anlattı. Gencebay, "Canım Türkiye'm; dirliğimizi, birliğimizi pekiştirmek için büyük bir heyecan, arzu ve istekle ne zamandan beri yaptığım bir besteydi" dedi. Usta sanatçının kaleme aldığı satırlar ise dikkat çekti. Öte yandan Gencebay bestesini ilk kez seslendirdi. İşte Orhan Gencebay'ın yeni bestesi Canım Türkiye'm...

takvim.com.tr
18.04.2023 18:06 - Son Güncelleme: 18.04.2023 18:08
Orhan Gencebay’dan Canım Türkiye’m! Kaleme aldığı satırlar tüyleri diken diken etti! İlk kez seslendirdi...

Orhan Gencebay, seçime sayılı günler kala ülkesine olan sevgisini "Canım Türkiye'm" adlı şarkıda anlattı.

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Orhan Gencebay’dan Canım Türkiye’m! Kaleme aldığı satırlar tüyleri diken diken etti! İlk kez seslendirdi...

A Haber'e konuşan sanatçı, yeni bestesiyle ilgili şunları söyledi: "Canım Türkiye'm; dirliğimizi, birliğimizi pekiştirmek için büyük bir heyecan, arzu ve istekle ne zamandan beri yaptığım bir besteydi. Tamamlamıştım, son zamanlarda tamamladım. Çünkü buna da ayrıca ihtiyacımız var diye düşündüm.

Orhan Gencebay’dan Canım Türkiye’m! Kaleme aldığı satırlar tüyleri diken diken etti! İlk kez seslendirdi...

Ülkemizde bir dolu olaylar yaşıyoruz, hepimizin birlikteliğini sağlayacak olan bir şarkı bu. Hepimizin 'Canım Türkiye'si bu şarkı. Marş formunda yaptım, inşallah bundan sonra daha neler de yapacağız. İnşallah halkımız, gönül dostlarımı beğenecek"

Orhan Gencebay’dan Canım Türkiye’m! Kaleme aldığı satırlar tüyleri diken diken etti! İlk kez seslendirdi...

Gencebay, "Ne zaman yayınlanacak?" sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Hemen, belki ilk siz yayınlayacaksınız. Birkaç gün önce bitirdik. Dünyada birçok yerde yayınlanacak"

Orhan Gencebay’dan Canım Türkiye’m! Kaleme aldığı satırlar tüyleri diken diken etti! İlk kez seslendirdi...

Klipte yer alan mehter takımıyla ilgili de konuşan Gencebay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem senfonik bir çalışma bu hem de mehter var. Bizim Osmanlı dönemimizim harika icraları ve o duyarlılık... Bir yandan da çocuklar var.

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