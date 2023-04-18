Orhan Gencebay’dan Canım Türkiye’m! Kaleme aldığı satırlar tüyleri diken diken etti! İlk kez seslendirdi...
Orhan Gencebay, seçime sayılı günler kala ülkesine olan sevgisini "Canım Türkiye'm" adlı şarkıda anlattı. Gencebay, "Canım Türkiye'm; dirliğimizi, birliğimizi pekiştirmek için büyük bir heyecan, arzu ve istekle ne zamandan beri yaptığım bir besteydi" dedi. Usta sanatçının kaleme aldığı satırlar ise dikkat çekti. Öte yandan Gencebay bestesini ilk kez seslendirdi. İşte Orhan Gencebay'ın yeni bestesi Canım Türkiye'm...
18.04.2023 18:06 - Son Güncelleme: 18.04.2023 18:08
Orhan Gencebay, seçime sayılı günler kala ülkesine olan sevgisini "Canım Türkiye'm" adlı şarkıda anlattı.