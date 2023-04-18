Hadise’nin küvet pozları sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkes aynı hatırlatmayı yaptı! Tepkiler çığ gibi: “Çıplak fotoğraf paylaşman...”

Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim... 'Feryat' işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikâyesini anlatıyor..."