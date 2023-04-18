Hadise’nin küvet pozları sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Herkes aynı hatırlatmayı yaptı! Tepkiler çığ gibi: “Çıplak fotoğraf paylaşman...”
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, son olarak yeni parçası Feryat ile gündeme geldi. Yeni şarkısını tanıtan Hadise'ye 5 aylık eski eşi Mehmet Dinçerler'den gönderme geldiği konuşulurken şarkıcı iddialara verdiği yanıtla dikkat çekti. Attığı her adımla çok konuşulan Hadise, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Küvet pozlarını yayınlayan Hadise'ye sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, şarkıcıya "Kadir Gecesi" hatırlatması yaparak tepki gösterdi. İşte Hadise'nin o pozu ve gelen tepkilerden bazıları...
18.04.2023 16:47 - Son Güncelleme: 18.04.2023 16:55
Attığı her adımla dikkat çeken Hadise, geçen günlerde yeni şarkısı Feryat'ı müzikseverlerin beğenisine sundu.
Hadise, Mehmet Dinçerler'le olaylı ayrılık sürecinden sonra çıkardığı ilk şarkısını duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı... Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım...
MEHMET'TEN GÖNDERME!
Hadise'nin bu sözlerinin ardından da eski eşi Mehmet Dinçerler, deniz kıyısından bir fotoğraf paylaştı. Ancak Dinçerler bu fotoğrafını kısa bir süre sonra sosyal medya sayfasından kaldırdı.