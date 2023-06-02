Pelin Öztekin 'bikini sezonu açılmıştır' dedi ortalık yıkıldı! 93 kilo vermişti gören tanıyamadı! Buse Varol ve Esra Erol'un zayıflama tekniğiyle eridi
Pelin Öztekin 'bikini sezonu açılmıştır' dedi ortalık yıkıldı! 93 kilo vermişti gören tanıyamadı! Buse Varol ve Esra Erol'un zayıflama tekniğiyle eriyen Pelin Öztekin son haliyle sosyal medya gündeminde. Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, 2014 yılında mide ameliyatı geçirdi. Sonrasında spor ve diyeti bırakmayan Pelin Öztekin azimle kilo verdi ve sıkılaşmaya başladı. Şimdilerde zayıf hali ile dikkat çeken Pelin Öztekin'in Instagram paylaşımını görenler şaşıp kalıyor. Peki Pelin Öztekin nasıl bu kadar fit kalabiliyor? İşte ünlülerin zayıflama sırları...
02.06.2023 17:23 - Son Güncelleme: 02.06.2023 17:28
Pelin Öztekin 'bikini sezonu açılmıştır' dedi ortalık yıkıldı! 93 kilo vermişti gören tanıyamadı! 35 yaşındaki Pelin Öztekin, Buse Varol ve Esra Erol'un zayıflama tekniğiyle eridi.
PELİN ÖZTEKİN
Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.