8 yıllık evliliği biten Bülent Şakrak’ın ilk eşi bakın hangi oyuncu çıktı! 4 seneyi devirmişler! Meğer Ceyda Düvenci’den önce...
2015 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten bir oğulları olan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, bir süredir ayrılık iddialarıyla gündemdeydi. Evliliklerini kurtarmak isteyen çiftin terapiye gittiği öğrenilmişti. Ancak krizi atlatamayan çift boşanma kararı aldı. Bunun üzerine gündem olan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın hayatları merak konusu oldu. İkilinin özellikle aşk hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı. Şakrak'ın 4 yıl evli kaldığı ünlü oyuncunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Bülent Şakrak'ın eski eşi kimmiş...
02.06.2023 18:22 - Son Güncelleme: 02.06.2023 18:22
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, 2015 yılında Ceyda Düvenci ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu evlilikten Ali adında bir oğulları oldu.
Bunun üzerine gündem olan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın hayatları merak konusu oldu. İkilinin özellikle aşk hayatları merak edilip araştırılmaya başlandı.