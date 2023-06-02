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Haberler Magazin Ebru Polat frikik vermesin diye annesi peşinde pervane oldu! Yetmedi bile isteye göğsünü açtı o anlar olay oldu: "Tam olarak amaç ne?"

Ebru Polat frikik vermesin diye annesi peşinde pervane oldu! Yetmedi bile isteye göğsünü açtı o anlar olay oldu: "Tam olarak amaç ne?"

Ebru Polat frikik vermesin diye annesi peşinde pervane oldu! Yetmedi bile isteye göğsünü açtı o anlar olay oldu. Annesi ile paylaşım yapan Ebru Polat, mini etekli derin göğüs dekolteli giyimi ile sosyal medyada gündem oldu. Annesinin arkasından yürüdüğünü belirten Ebru Polat, "Annem eteğimi kontrol ediyor rüzgar var da" dedi. Ardından kırmızı geceliğiyle poz veren Ebru Polat'ın göğsünü açması herkesi şaşkına çevirdi, sosyal medyada ünlü isme "Tam olarak amaç ne?" yorumları yapıldı.

02.06.2023 16:54 - Son Güncelleme: 02.06.2023 17:04
Ebru Polat frikik vermesin diye annesi peşinde pervane oldu! Yetmedi bile isteye göğsünü açtı o anlar olay oldu: Tam olarak amaç ne?

"TAM OLARAK AMAÇ NE?"

Ebru Polat frikik vermesin diye annesi peşinde pervane oldu! Yetmedi bile isteye göğsünü açtı o anlar olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Polat frikik vermesin diye annesi peşinde pervane oldu! Yetmedi bile isteye göğsünü açtı o anlar olay oldu: Tam olarak amaç ne?

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık dekolteli pozlarıyla sınırları zorlayan Ebru Polat, son paylaşımıyla dikkat çekti.

Ebru Polat frikik vermesin diye annesi peşinde pervane oldu! Yetmedi bile isteye göğsünü açtı o anlar olay oldu: Tam olarak amaç ne?

Annesinin doğum günü olduğunu belirten ve paylaşım yapan Ebru Polat, "Annem arkamdan yürüyor eteğimi kontrol ediyor rüzgar var da" videosu ile dikkat çekti.

Ebru Polat frikik vermesin diye annesi peşinde pervane oldu! Yetmedi bile isteye göğsünü açtı o anlar olay oldu: Tam olarak amaç ne?

Ebru Polat bu videonun ardından evden bir paylaşım yaptı.

Ebru Polat frikik vermesin diye annesi peşinde pervane oldu! Yetmedi bile isteye göğsünü açtı o anlar olay oldu: Tam olarak amaç ne?

Göğsünü açarak poz veren Ebru Polat'ın bu hallerine anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları, "Tam olarak amaç ne" yorumları yaptı.

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