Ebru Polat frikik vermesin diye annesi peşinde pervane oldu! Yetmedi bile isteye göğsünü açtı o anlar olay oldu: "Tam olarak amaç ne?"
Ebru Polat frikik vermesin diye annesi peşinde pervane oldu! Yetmedi bile isteye göğsünü açtı o anlar olay oldu. Annesi ile paylaşım yapan Ebru Polat, mini etekli derin göğüs dekolteli giyimi ile sosyal medyada gündem oldu. Annesinin arkasından yürüdüğünü belirten Ebru Polat, "Annem eteğimi kontrol ediyor rüzgar var da" dedi. Ardından kırmızı geceliğiyle poz veren Ebru Polat'ın göğsünü açması herkesi şaşkına çevirdi, sosyal medyada ünlü isme "Tam olarak amaç ne?" yorumları yapıldı.
02.06.2023 16:54 - Son Güncelleme: 02.06.2023 17:04
"TAM OLARAK AMAÇ NE?"
Ebru Polat frikik vermesin diye annesi peşinde pervane oldu! Yetmedi bile isteye göğsünü açtı o anlar olay oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık dekolteli pozlarıyla sınırları zorlayan Ebru Polat, son paylaşımıyla dikkat çekti.
Annesinin doğum günü olduğunu belirten ve paylaşım yapan Ebru Polat, "Annem arkamdan yürüyor eteğimi kontrol ediyor rüzgar var da" videosu ile dikkat çekti.
Göğsünü açarak poz veren Ebru Polat'ın bu hallerine anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları, "Tam olarak amaç ne" yorumları yaptı.