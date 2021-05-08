Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin’i andı! Paylaşımı yürek dağladı “Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş”

Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'i andı! Paylaşımı yürek dağladı… Usta sanatçı Rasim Öztekin, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 8 Mart'ta yaşamını yitirmişti. Babasının acı haberiyle sarsılan Pelin Öztekin, Rasim Öztekin'in vefatının ardından sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Babası fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Pelin Öztekin, "Ne zormuş yaşadığım sensizliği anlatamamak, ne zormuş beklediğim telefonun hiç çalmaması, ne zormuş güçlü durmaya çalışmak, ne zormuş başımı dayadığım o omuzuna bir daha sığınamamak. Zormuş işte, bir daha BABA diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş!" sözleriyle takipçilerini derinden etkiledi. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı…

08.05.2021 02:22 - Son Güncelleme: 08.05.2021 02:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





