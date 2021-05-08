Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin’i andı! Paylaşımı yürek dağladı “Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş”
Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'i andı! Paylaşımı yürek dağladı… Usta sanatçı Rasim Öztekin, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 8 Mart'ta yaşamını yitirmişti. Babasının acı haberiyle sarsılan Pelin Öztekin, Rasim Öztekin'in vefatının ardından sosyal medya hesabında yaptığı duygusal paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Babası fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Pelin Öztekin, "Ne zormuş yaşadığım sensizliği anlatamamak, ne zormuş beklediğim telefonun hiç çalmaması, ne zormuş güçlü durmaya çalışmak, ne zormuş başımı dayadığım o omuzuna bir daha sığınamamak. Zormuş işte, bir daha BABA diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş!" sözleriyle takipçilerini derinden etkiledi. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı…
08.05.2021 02:22
- Son Güncelleme: 08.05.2021 02:22
Usta sanatçı Rasim Öztekin, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 8 Mart'ta yaşamını yitirmişti. Ölümü ile sanat dünyasını yasa boğan usta oyuncu Rasim Öztekin'in vefatının ardından iki ay geçti.
Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla babasını andı. Rasim Öztekin ile verdiği bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınlayan Pelin Öztekin, paylaşımının altına düştüğü notla yürek dağladı.
Öztekin, şu ifadeleri kullandı: "Eskiden sevdiğim 8 artık uğursuz. Her ayın 8'i çıkmaz sokak gibi ve sensizlik hala tam anlamını bulup da dile getiremediğim lanet bir çaresizlik.
Bıraktığından daha dağınık buralar ve ben toparlamaya çalıştıkça tuttuğum, tutunduğum her şey paramparça! Alışacaksın diyorlar ama hiç sormuyorlar baba, ben alışmak istiyor muyum?
Ne zormuş yaşadığım sensizliği anlatamamak, ne zormuş beklediğim telefonun hiç çalmaması, ne zormuş güçlü durmaya çalışmak, ne zormuş başımı dayadığım o omuzuna bir daha sığınamamak. Zormuş işte, bir daha BABA diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş!"