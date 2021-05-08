Fahriye Evcen ve Karan Özçivit’ten yeni kare! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in bir kez daha kendine hayran bıraktı

Fahriye Evcen ve Karan Özçivit'ten yeni kare! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın kucağına aldıktan sonra setlere ara vermişti. Bir süre önce bir bebek firmasıyla anlaşarak setlere dönen ünlü oyuncu, oğlu Karan ile objektif karşısına geçti. Fahriye Evcen'in oğluyla verdiği poz kısa sürede sosyal medyaya düştü ve hızla yayılarak gündem oldu. İşte anne-oğul kamera karşısına geçen Fahriye Evcen ile Karan Özçivit'in o pozu…

08.05.2021 01:57 - Son Güncelleme: 08.05.2021 01:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





