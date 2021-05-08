Fahriye Evcen ve Karan Özçivit’ten yeni kare! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in bir kez daha kendine hayran bıraktı
Fahriye Evcen ve Karan Özçivit'ten yeni kare! Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel oyuncu Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın kucağına aldıktan sonra setlere ara vermişti. Bir süre önce bir bebek firmasıyla anlaşarak setlere dönen ünlü oyuncu, oğlu Karan ile objektif karşısına geçti. Fahriye Evcen'in oğluyla verdiği poz kısa sürede sosyal medyaya düştü ve hızla yayılarak gündem oldu. İşte anne-oğul kamera karşısına geçen Fahriye Evcen ile Karan Özçivit'in o pozu…
08.05.2021 01:57
- Son Güncelleme: 08.05.2021 01:57
Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftlerinin arasında olan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.
Karan ile ilk kez annelik heyecanını tadan Fahriye Evcen, doğum sonrası setlere ara vermişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de bir bebek firmasıyla anlaşarak setlere döndü.
Evcen, oğlu Karan'la reklam yüzü olduğu marka için objektif karşısına geçti. Anne-oğlun pozu kısa süre içinde yoğun ilgi görerek sosyal medyada gündem oldu.
Fahriye Evcen ile Karan'ın çok konuşulan pozunun ardından ünlü isimlerin çocukları merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte başta Fahriye Evcen ile Burak Özçivit olmak üzere ünlü isimler ve çocukları…
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