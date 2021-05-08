Hadise'ye bir darbe de Kaan Yıldırım'dan! Reza Zarrab haberinden sonra Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı
Hadise ile Reza Zarrab aşk yaşıyor iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Haberin ardından herkesin gözü Ebru Gündeş'e çevrilmiş fakat Gündeş yaşananalara karşı sessiz kalmayı tercih etmişti. Reza Zarrab ile Hadise'nin aşk iddialarının ardından Kaan Yıldırım ise sevgilisinin yanında olmuş destekte bulunmuştu. Fakat ortaya atılan yeni söylentiler Kaan Yıldırım Hadise aşkının bittiği yönünde. Ancak yakışıklı oyuncu, popçunun isteğiyle ayrılık kararını açıklamayı bir süre erteledi.
08.05.2021 06:59
- Son Güncelleme: 08.05.2021 06:59