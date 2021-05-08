RAMAZAN İMSAKİYE
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Hadise'ye bir darbe de Kaan Yıldırım'dan! Reza Zarrab haberinden sonra Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı

Hadise ile Reza Zarrab aşk yaşıyor iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Haberin ardından herkesin gözü Ebru Gündeş'e çevrilmiş fakat Gündeş yaşananalara karşı sessiz kalmayı tercih etmişti. Reza Zarrab ile Hadise'nin aşk iddialarının ardından Kaan Yıldırım ise sevgilisinin yanında olmuş destekte bulunmuştu. Fakat ortaya atılan yeni söylentiler Kaan Yıldırım Hadise aşkının bittiği yönünde. Ancak yakışıklı oyuncu, popçunun isteğiyle ayrılık kararını açıklamayı bir süre erteledi.

08.05.2021 06:59 - Son Güncelleme: 08.05.2021 06:59
Hadise'ye bir darbe de Kaan Yıldırım'dan! Reza Zarrab haberinden sonra Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı

Hadise'nin yüzü, aşktan yana yine gülmedi. Yıllar sonra aradığı mutluluğu Kaan Yıldırım'da bulan güzel popçu, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan yasak aşk skandalıyla sarsıldı.

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Hadise'ye bir darbe de Kaan Yıldırım'dan! Reza Zarrab haberinden sonra Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı

İddiaya göre Hadise, aynı zamanda yakın dostu olan Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın yanına gizlice ABD'ye gitti.

Hadise'ye bir darbe de Kaan Yıldırım'dan! Reza Zarrab haberinden sonra Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı

Hatta Zarrab, popçuya servetlik hediyeler aldı.

Hadise'ye bir darbe de Kaan Yıldırım'dan! Reza Zarrab haberinden sonra Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı

Bu skandal iddia, Ebru Gündeş'in Hadise'ye destek vermemesi nedeniyle iyice alevlendi.

Hadise'ye bir darbe de Kaan Yıldırım'dan! Reza Zarrab haberinden sonra Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı

Kaan Yıldırım ise yasak aşk iddiasının patlak verdiği ilk gün sosyal medyadan Hadise'ye arka çıktı.