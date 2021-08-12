Pelin Öztekin açıldıkça açıldı! Tatil paylaşımlarına doyamadı rengarenk bikinisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu
Pelin Öztekin açıldıkça açıldı! 5 ay önce babası Rasim Öztekin'in acı haberiyle sarsılan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, geçen haftalarda yaptığı tatil paylaşımlarıyla uzun süre gündem olmuş ve bir kısım sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekmişti. Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla 'Hayat devam ediyor' mesajını veren ünlü oyuncu, dikkat çeken bikinili pozlarına bir yenisini daha ekledi. Geçen yıllarda tüp mide operasyonu ile 93 kilo veren ünlü oyuncu, rengarenk bikinisiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...
12.08.2021 18:06
- Son Güncelleme: 14.08.2021 11:36
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.