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Haberler Magazin Pelin Öztekin açıldıkça açıldı! Tatil paylaşımlarına doyamadı rengarenk bikinisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Pelin Öztekin açıldıkça açıldı! Tatil paylaşımlarına doyamadı rengarenk bikinisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Pelin Öztekin açıldıkça açıldı! 5 ay önce babası Rasim Öztekin'in acı haberiyle sarsılan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, geçen haftalarda yaptığı tatil paylaşımlarıyla uzun süre gündem olmuş ve bir kısım sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekmişti. Instagram sayfasında yaptığı paylaşımlarla 'Hayat devam ediyor' mesajını veren ünlü oyuncu, dikkat çeken bikinili pozlarına bir yenisini daha ekledi. Geçen yıllarda tüp mide operasyonu ile 93 kilo veren ünlü oyuncu, rengarenk bikinisiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...

12.08.2021 18:06 - Son Güncelleme: 14.08.2021 11:36
Pelin Öztekin açıldıkça açıldı! Tatil paylaşımlarına doyamadı rengarenk bikinisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Pelin Öztekin açıldıkça açıldı! Tatil paylaşımlarına doyamadı rengarenk bikinisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Yaz aylarının gelmesiyle tatile çıkan ve bikinili pozlarıyla çok konuşulan Öztekin, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Pelin Öztekin açıldıkça açıldı! Tatil paylaşımlarına doyamadı rengarenk bikinisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Geçen yıllarda tüp mide operasyonu ile 93 kilo veren ünlü oyuncu, rengarenk bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Pelin Öztekin açıldıkça açıldı! Tatil paylaşımlarına doyamadı rengarenk bikinisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Pelin Öztekin açıldıkça açıldı! Tatil paylaşımlarına doyamadı rengarenk bikinisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

2014 yılında 153 kiloyken ve mide küçültme ameliyatı olan ve 6 ayda 53 kilo veren oyuncunun fit halinin yanı sıra makyajsız olması da dikkat çekti.

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