Pelin Karahan’dan dikkat çeken itiraf: Ekranlara dönmekte zorlandım!

Rekabet Kurumu, 'tekelleşme' ihbarlarının ardından menajerlik şirketleri ve cast ajanslarına yönelik derin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma devam ederken ünlü isimler de sektördeki tekelleşmeden dolayı duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.
Sanat camiasında sesler yükselmeye devam ederken Pelin Karahan'a da verdiği bir röportajda 'tekelleşme' ile ilgili soru yöneltildi.
Sabah'a konuşan Karahan, tekelleşmeye işaret edilerek yöneltilen "Siz daha önce böyle bir durum yaşadınız mı?" sorusunu şöyle cevapladı: "Ben oyuncu olarak birebir önümde böyle bir şeyle karşılaşmadım ya da ben yaşamadım. Ama yaşadığım da haberim mi yok acaba, onu da bilmiyorum şimdi.
İnsan bir düşünüyor yani. Acaba benim de arkamdan bir iş çevrildi mi? Ya da şöyle oldu mu? Ya da bir arkadaşıma oldu bana da olur mu? Şunu görüyoruz ama. Aynı insanlar aynı platformlarda, aynı yapım şirketlerinde dönüp dönüp duruyorlar. Bunun artık bir kırılması lazım. Zaten biraz olay oradan çıkıyor yani.
Rekabet oluşabilsin, bu ortam sağlansın. Çok oyuncu var. Çok yetenekli oyuncu var. Çok iyi tiyatrocular var. Çok arkadaşım var evinin kirasını ödemekte zorlanan. Yani bu da işte bu sefer şey oluyor, onlar da ekmek yesin.
Onlar da çalışsın, onlar da girsin. Şimdi işte o ortamda huzursuzluk oluyor bu sefer. 'O çok iş yaptı, ben az iş yaptım. Benim ihtiyacım yok, onun ihtiyacı var' Ya da bu sadece maddi olarak bir ihtiyaç da olmayabilir. Yani kendini değerli hissetmek de olabilir.
Değersiz hissedilmek bizim sektörde ne yazık ki çok yaşanılan bir şey. Bunun ünle bir alakası yok. Ünlü de ünsüz de olsan, çok ünlü olmasan da bu hissettiriliyor. O yüzden neyse sorun ortaya çıksın ve artık yapılmasın o zaman demek istiyorum. Tek diyebileceğim şey o"
"EKRANLARA DÖNMEKTE ZORLANDIM"
Karahan, bir dönem ekranlarda yer almamasıyla ilgili de şunları söyledi: "Yani doğum yaptım ve doğumdan sonra evet bir sürü yemek programı yaptım. Bir dönem daha çocuklarımla ilgilendim ama bunlar normal süreçlerdi.
Ama sonra tekrar mesela doğumdan sonra tekrar dönmek istediğimde ya da 'Evet, ben artık hazırım. Ekranlarda olabilirim' dediğimde bir zorlandım ama gerçekten.
İşte bu sebeplerden mi, başka şeyler mi? Benimle mi alakalı? Bilmiyorsun ki bunun hiçbir zaman doğrusunu öğrenemezsin. Kimse yaşamasın ama çok zor bir şey yani"