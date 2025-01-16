Pelin Karahan’dan dikkat çeken itiraf: Ekranlara dönmekte zorlandım!

Onlar da çalışsın, onlar da girsin. Şimdi işte o ortamda huzursuzluk oluyor bu sefer. 'O çok iş yaptı, ben az iş yaptım. Benim ihtiyacım yok, onun ihtiyacı var' Ya da bu sadece maddi olarak bir ihtiyaç da olmayabilir. Yani kendini değerli hissetmek de olabilir.

Değersiz hissedilmek bizim sektörde ne yazık ki çok yaşanılan bir şey. Bunun ünle bir alakası yok. Ünlü de ünsüz de olsan, çok ünlü olmasan da bu hissettiriliyor. O yüzden neyse sorun ortaya çıksın ve artık yapılmasın o zaman demek istiyorum. Tek diyebileceğim şey o"

"EKRANLARA DÖNMEKTE ZORLANDIM" Karahan, bir dönem ekranlarda yer almamasıyla ilgili de şunları söyledi: "Yani doğum yaptım ve doğumdan sonra evet bir sürü yemek programı yaptım. Bir dönem daha çocuklarımla ilgilendim ama bunlar normal süreçlerdi.

Ama sonra tekrar mesela doğumdan sonra tekrar dönmek istediğimde ya da 'Evet, ben artık hazırım. Ekranlarda olabilirim' dediğimde bir zorlandım ama gerçekten.