Pelin Karahan yine çok iddialı! Spor taytıyla ortalığı yıktı geçti fit halini gören dönüp bir daha baktı! ‘Kim der iki çocuk annesi’
Pelin Karahan yine çok iddialı! Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki erkek çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu, spor taytıyla verdiği birbirinden iddialı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fit haliyle dikkat çeken Karahan'a "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Pelin Karahan'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
22.02.2022 00:15 - Son Güncelleme: 22.02.2022 00:41
Şimdilerde Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.