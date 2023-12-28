Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Arak dizisinde rol alan 53 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın hayatı merak edildi. 1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar ile evlenen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu olup araştırıldı. Yıldırımlar'ın kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bennu Yıldırımlar'ın 24 yaşındaki kızı hem annesi hem de babası gibi oyuncu çıktı.
Arak dizisinde Filiz karakterini canlandıran Bennu Yıldırımlar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR?
22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Bennu Yıldırımlar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve iki sene Eski Yunan Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okudu. Tiyatro bölümünden 1990 yılı Haziran ayında mezun oldu.
Sinemaya konservatuvar öğrencisi iken 1987 yılında senaryosunu Safa Önal'ın yazdığı Gönülden Gönüle adlı filmle başladı. Süper Baba'da Elif, Yaprak Dökümü'nde Fikret, Umutsuz Ev Kadınları'nda Nermin ve Gönül İşleri'nde Servet karakterleriyle tanınan oyuncunun özel hayatı da kariyeri kadar dikkat çekti.