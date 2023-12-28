Bennu Yıldırımlar’ın 24 yaşındaki kızı anne-babası gibi oyuncu çıktı! Gören inanamadı! Bülent Emin Yarar’ın biricik kızı...

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Fikret karakteriyle hafızalara kazınan ve şimdilerde Arak dizisinde rol alan 53 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın hayatı merak edildi. 1995 yılında meslektaşı Bülent Emin Yarar ile evlenen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu olup araştırıldı. Yıldırımlar'ın kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bennu Yıldırımlar'ın 24 yaşındaki kızı hem annesi hem de babası gibi oyuncu çıktı.