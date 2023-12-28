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Miray Daner’in sır gibi sakladığı ablası adeta bir içim su! Görenin nutku tutuldu! “Hangisi daha güzel karar veremedim”

Kuş Uçuşu, Vatanım Sensin, Medcezir, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerde rol alan canlandıran Miray Daner, hem kariyeri ham özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Kubilay Aka, Oğulcan Engin gibi isimlerle aşk yaşayan Daner, bu kez sır gibi sakladığı ablasıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun ablasıyla pozunu görenler "Hangisi daha güzel karar veremedim" yorumunda bulundu. İşte Miray Daner'in ablası...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 16:39 Güncelleme 28 Aralık 2023, 16:39
Miray Daner’in sır gibi sakladığı ablası adeta bir içim su! Görenin nutku tutuldu! “Hangisi daha güzel karar veremedim” 1

Kuş Uçuşu, Vatanım Sensin, Medcezir, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerde rol alan canlandıran Miray Daner, hem kariyeri ham özel hayatıyla sık sık gündem oldu.

Miray Daner’in sır gibi sakladığı ablası adeta bir içim su! Görenin nutku tutuldu! “Hangisi daha güzel karar veremedim” 2

Kubilay Aka, Oğulcan Engin gibi isimlerle aşk yaşayan ve attığı her adımla adından söz ettiren Daner, bu kez sır gibi sakladığı ablasıyla çok konuşuldu.

Miray Daner’in sır gibi sakladığı ablası adeta bir içim su! Görenin nutku tutuldu! “Hangisi daha güzel karar veremedim” 3

Ünlü oyuncunun ablasıyla pozunu görenler "Hangisi daha güzel karar veremedim" yorumunda bulundu.

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