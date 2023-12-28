Miray Daner’in sır gibi sakladığı ablası adeta bir içim su! Görenin nutku tutuldu! “Hangisi daha güzel karar veremedim”

Kuş Uçuşu, Vatanım Sensin, Medcezir, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerde rol alan canlandıran Miray Daner, hem kariyeri ham özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Kubilay Aka, Oğulcan Engin gibi isimlerle aşk yaşayan Daner, bu kez sır gibi sakladığı ablasıyla çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun ablasıyla pozunu görenler "Hangisi daha güzel karar veremedim" yorumunda bulundu. İşte Miray Daner'in ablası...