Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Instagram sayfasında paylaşımda bulunan Karahan, kırmızılar içinde verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Düzgün fiziği ile dikkat çeken iki çocuk annesi Karahan'a takipçileri iltifat yağdırdı. İşte ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın o pozları…

06.07.2021 22:01 - Son Güncelleme: 06.07.2021 22:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





