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Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Instagram sayfasında paylaşımda bulunan Karahan, kırmızılar içinde verdiği iddialı pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Düzgün fiziği ile dikkat çeken iki çocuk annesi Karahan'a takipçileri iltifat yağdırdı. İşte ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın o pozları…

06.07.2021 22:01 - Son Güncelleme: 06.07.2021 22:01
Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Pelin Karahan, sosyal medya hesabında ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmişti.

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Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren güzel oyuncu, kırmızı takımı ile verdiği iddialı pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

Düzgün fiziği ile dikkat çeken iki çocuk annesi Karahan'a takipçileri iltifat yağdırdı.

Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

Takipçileri, Pelin Karahan için "Çok zarif ve güzelsin", "Sana kırmızı çok yakışıyor", "Kim der iki çocuk annesi diye… Harikasın" yorumlarını yaptı.

Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! İddialı pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavurdu takipçileri iltifat yağmuruna tuttu

İşte Pelin Karahan'ın sosyal medyayı sallayan o pozları…