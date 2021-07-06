Sinem Kobal imaj değiştirdi bambaşka biri oldu! Gören tanıyamadı sosyal medya ikiye bölündü işte son hali…

Sinem Kobal imaj değiştirdi bambaşka biri oldu! Gören tanıyamadı… Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Radikal bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını siyaha boyatan oyuncu, son halini Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun yeni imajı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Sinem Kobal'ın hayranlarını şaşkına çeviren yeni imajı…

06.07.2021 22:32 - Son Güncelleme: 06.07.2021 22:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





