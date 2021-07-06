Sinem Kobal imaj değiştirdi bambaşka biri oldu! Gören tanıyamadı sosyal medya ikiye bölündü işte son hali…
Sinem Kobal imaj değiştirdi bambaşka biri oldu! Gören tanıyamadı… Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Radikal bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını siyaha boyatan oyuncu, son halini Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun yeni imajı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Sinem Kobal'ın hayranlarını şaşkına çeviren yeni imajı…
06.07.2021 22:32
- Son Güncelleme: 06.07.2021 22:32
Sinem Kobal imaj değiştirdi bambaşka biri oldu! Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Sinem Kobal, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Kobal, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.
İMAJ TAZELEDİ
Radikal bir kararla yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını siyaha boyatan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda Instagram hesabı tarafından paylaşılarak gündem oldu.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ!
Ünlü oyuncunun yeni imajı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun yeni imajını beğenerek "Güzele ne yakışmaz", "Bayıldım! Siyah senin rengin" yorumlarında bulundu.
Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sinem Kobal'ın son halini beğenmediklerini dile getirdi.