Cam Tavanlar’ın Leyla’sı Bensu Soral’dan şaşırtan hamle! Açlıktan gözü döndü yarım ekmeğin arasına bakın ne koydu

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral'dan şaşırtan hamle! Cam Tavanlar dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Bensu Soral'ın set arasında adeta açlıktan gözü döndü. Hızlıca kendisine bir sandviç hazırlayan ünlü oyuncu, yarım ekmeğin içine börek koyarak görenleri şaşkına çevirdi. O anları arkadaşları tarafından kayıt altına alınan Soral, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Fit hali ile dikkat çeken Soral için "Bensu yiyor, ben kilo alıyorum", "Kendimi pisboğaz sanırdım, bu bana bile fazla", "Bensu karbonhidrata doymuyor" yorumları yapıldı. İşte Bensu Soral'ın herkesi şaşkına çeviren o halleri…

06.07.2021 20:55 - Son Güncelleme: 06.07.2021 20:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





