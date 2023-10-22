Pelin Karahan “Hep bir mesafem oldu” deyip açıkladı! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit’e itiraf etti! Kavak Yelleri’nin Aslı’sıydı...

Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten iki evladı olan Karahan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, son olarak samimi açıklamalarıyla gündeme geldi. Karahan, Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'e dikkat çeken itiraflarda bulundu.