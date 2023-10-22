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10 günde 4 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek formülle S bedene düştü! İşte fazla kilolardan şıp diye kurtulmanın yolu!

Yasak Elma, Bodrum Masalı, Süper Baba, Gülbeyaz, Müjgan Bey gibi bir çok yapımda rol alan Şevval Sam oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzisyen yönüyle de tanınıyor. Ander Sevdaluk, Hey Gidi Karadeniz, Ben Seni Sevduğumi ve daha bir çok parçayı seslendiren Şevval Sam bu kez fit görünüşüyle gündemde. Peki Şevval Sam'ın 49 yaşındaki fit görünüşünün sırrı ne? İşte yanıtı...

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Giriş Tarihi 22 Ekim 2023, 15:13 Güncelleme 22 Ekim 2023, 15:13
10 günde 4 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek formülle S bedene düştü! İşte fazla kilolardan şıp diye kurtulmanın yolu! 1

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın nasıl beslendiği ortaya çıktı! Zayıflamak ve fit olmak isteyenler ünlülerin nasıl beslendiğiyle yakından ilgileniyor. Şevvam Sam da 49 yaşında genç kız gibi görünmesiyle oldukça dikkat çekiyor. Bu noktada Sam'ın beslenme şekli merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin ünlü isimden geçmiş yıllara ait açıklamalar....

10 günde 4 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek formülle S bedene düştü! İşte fazla kilolardan şıp diye kurtulmanın yolu! 2

Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Rumeli kökenli Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu.

10 günde 4 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek formülle S bedene düştü! İşte fazla kilolardan şıp diye kurtulmanın yolu! 3

Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi grafik bölümünde tamamladı. 1993-1999 yılları arasında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile evli kaldı ve bu evliliğinden Tarık Emir adlı oğlu oldu. Sanatçı Leman Sam'ın kızı olan sanatçı, çeşitli sinema film ve dizilerde rol aldı.

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