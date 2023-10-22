10 günde 4 kilo verdiren Şevval Sam diyeti! Tek formülle S bedene düştü! İşte fazla kilolardan şıp diye kurtulmanın yolu!

1 Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın nasıl beslendiği ortaya çıktı! Zayıflamak ve fit olmak isteyenler ünlülerin nasıl beslendiğiyle yakından ilgileniyor. Şevvam Sam da 49 yaşında genç kız gibi görünmesiyle oldukça dikkat çekiyor. Bu noktada Sam'ın beslenme şekli merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin ünlü isimden geçmiş yıllara ait açıklamalar....

2 Şevval Sam, 11 Kasım 1973'te İstanbul'da doğdu. Annesi Rumeli kökenli Leman Sam şarkıcı, babası Selim Sam müzisyendir. Kendisinden iki yaş büyük Şehnaz adlı bir ablası vardır. İlk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu'nda okuyan Sam, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu.