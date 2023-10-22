Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar çifti Umre'ye gitti! Medine’den yaptığı paylaşıma beğeni yağdı!

Diriliş Ertuğrul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki evladı olan ünlü çift, eşi Neslişah Alkoçlar ile Medine'ye gitti. Ünlü çiftten sosyal medyada paylaşımda gecikmedi.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam gibi yapımlarda aldı.
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Altan, Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında dünyaevine girdi.
Ünlü çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adlarında iki evladı oldu.