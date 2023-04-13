RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Pelin dur artık Pelin! Pelin Öztekin günden güne eriyor son halini her seferinde gören inanamıyor! 93 kilo veren Pelin'in maratonu tam gaz devam ediyor

Pelin dur artık Pelin! Pelin Öztekin günden güne eriyor son halini her seferinde gören inanamıyor! 93 kilo veren Pelin'in maratonu tam gaz devam ediyor

Seda Sayan, Buse Varol ve Esra Erol'un zayıflama tekniğiyle zayıflayan Pelin'e bakın! merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, 2014 yılında mide ameliyatı geçirmiş sonrasında da spor ve diyeti bırakmamıştı. Pelin Öztekin azimle kilo verdi ve sıkılaşmaya başladı. Şimdilerde zayıf hali ile dikkat çeken Pelin Öztekin'in Instagram paylaşımını görenler şaşıp kalıyor. Önceki gün bir galaya katılan Pelin Öztekin bir kez daha herkesi şaşkına çevirdi.

13.04.2023 10:05 - Son Güncelleme: 13.04.2023 10:10
Pelin dur artık Pelin! Pelin Öztekin günden güne eriyor son halini her seferinde gören inanamıyor! 93 kilo veren Pelin’in maratonu tam gaz devam ediyor

Pelin Öztekin'in zayıflama maratonu hız kesmeden devam ediyor ve her göreni bir kez daha şaşkına çeviriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pelin dur artık Pelin! Pelin Öztekin günden güne eriyor son halini her seferinde gören inanamıyor! 93 kilo veren Pelin’in maratonu tam gaz devam ediyor

PELİN ÖZTEKİN

Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

Pelin dur artık Pelin! Pelin Öztekin günden güne eriyor son halini her seferinde gören inanamıyor! 93 kilo veren Pelin’in maratonu tam gaz devam ediyor

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda etti.

Pelin dur artık Pelin! Pelin Öztekin günden güne eriyor son halini her seferinde gören inanamıyor! 93 kilo veren Pelin’in maratonu tam gaz devam ediyor

O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu.

Pelin dur artık Pelin! Pelin Öztekin günden güne eriyor son halini her seferinde gören inanamıyor! 93 kilo veren Pelin’in maratonu tam gaz devam ediyor

Pelin Öztekin'in son halini görenler tanıyamıyor.

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