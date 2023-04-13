Pelin dur artık Pelin! Pelin Öztekin günden güne eriyor son halini her seferinde gören inanamıyor! 93 kilo veren Pelin'in maratonu tam gaz devam ediyor
Seda Sayan, Buse Varol ve Esra Erol'un zayıflama tekniğiyle zayıflayan Pelin'e bakın! merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, 2014 yılında mide ameliyatı geçirmiş sonrasında da spor ve diyeti bırakmamıştı. Pelin Öztekin azimle kilo verdi ve sıkılaşmaya başladı. Şimdilerde zayıf hali ile dikkat çeken Pelin Öztekin'in Instagram paylaşımını görenler şaşıp kalıyor. Önceki gün bir galaya katılan Pelin Öztekin bir kez daha herkesi şaşkına çevirdi.
13.04.2023 10:05 - Son Güncelleme: 13.04.2023 10:10
Pelin Öztekin'in zayıflama maratonu hız kesmeden devam ediyor ve her göreni bir kez daha şaşkına çeviriyor.
PELİN ÖZTEKİN
Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.