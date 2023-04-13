24 yaşında 55 kiloya düştü! Sadece 2 yöntemle resmen erimiş! 3 ayda 10.5 kilo veren Miray Daner diyeti! "Kubilay ve Oğulcan ağlıyor şuan..."
Miray Daner'in sosyal medyada paylaştığı pozlar sevenleri tarafından büyük beğeniyle takip ediliyor. Vatanım Sensin ve Medcezir gibi dizilerde hafif kilosuyla eleştirilere maruz kalan ünlü oyuncu bakın nasıl zayıflamış! Çalkantılı aşk hayatının ardından bir deri bir kemik kalan güzel oyuncunun sırrı ortaya çıktı.
3 ayda 10.5 kilo veren Miray Daner'in nasıl kilo verdiği merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı yıkıp geçen genç oyuncunun diyet sırrı merak ediliyor. Kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile ilişkisini bitiren Daner, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkinin de bittiği hakkındaki söylemler gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun birbirinden iddialı pozlarını gören takipçileri ise 'Oğulcan ve Kubilay ağlıyor şuan' ve 'Bu güzelliği kaybettikleri için çok üzülecekler' gibi yorumlarda bulundu. Vatanım Sensin, Medcezir ve Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerde yer alan Daner bakın nasıl bir diyet uygulamış! İşte Miray Daner'in zayıflama sırrı...
3 AY İÇİNDE ERİDİ!
24 yaşındaki genç oyuncu, son zamanlardaki fiziksel değişimini hakkında konuşarak 10 kiloya yakın kilo verdiğini ve pandemide sağlıklı beslenmeye başladığını ifade etti. Ayrıca "Sonra baktım vakit geçmiyor, evdeki planlamama sporu da ekledim. Keyifli ve kendimi zorlamadan geçirdiğim bir süreç oldu" açıklamasında bulundu.
"DİYET YAPMIYORUM"
Miray Daner "Sağlıklı besleniyorum. Tabii ki kendime izin verip karbonhidrat da tüketiyorum, tatlı tabaklarının dibini de sıyırıyorum ama sağlıksız beslendiğimi düşündüğüm günün ardından normal düzenime geri dönüyorum. Özel bir Diyet uygulamıyorum." ifadelerini kullandı.