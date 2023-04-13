24 yaşında 55 kiloya düştü! Sadece 2 yöntemle resmen erimiş! 3 ayda 10.5 kilo veren Miray Daner diyeti! "Kubilay ve Oğulcan ağlıyor şuan..."

3 ayda 10.5 kilo veren Miray Daner'in nasıl kilo verdiği merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla ortalığı yıkıp geçen genç oyuncunun diyet sırrı merak ediliyor. Kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka ile ilişkisini bitiren Daner, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Bu ilişkinin de bittiği hakkındaki söylemler gündeme bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun birbirinden iddialı pozlarını gören takipçileri ise 'Oğulcan ve Kubilay ağlıyor şuan' ve 'Bu güzelliği kaybettikleri için çok üzülecekler' gibi yorumlarda bulundu. Vatanım Sensin, Medcezir ve Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerde yer alan Daner bakın nasıl bir diyet uygulamış! İşte Miray Daner'in zayıflama sırrı...