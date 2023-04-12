Demet Özdemir'in kalça dansıyla sosyal medyada coştu! Eşi Oğuzhan Koç'tan ayrılacağı iddia edilen Demet'ten dans şov o anlar...
Geçtiğimiz hafta olay iddialarla gündeme gelen 7 aylık evli çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, evlilikleriyle gündemden düşmüyor. Evliliklerinde sorun yaşadığı haberlerinin üzerine gelen "Evli yönetmenle yasak aşk yaşayan evli kadın oyuncu" haberiyle sarsılan çift aralarını düzeltmişti. Ardından evlilik terapisi aldıkları iddia edilen çiftten Demet Özdemir yaptığı dans paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte Demet Özdemir'in çok konuşulan dans şovu.
12.04.2023 17:04 - Son Güncelleme: 12.04.2023 17:04
Birsen Altuntaş'ın 'evli bi oyuncu ile evli yönetmenin dizi setinde karavanda basıldığı' yönündeki iddiası sonrası sosyal medya ayağa kalkmış, isim verilmeden yapılan bu haber eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aynı dönemde de Demet Özdemir'in evi terk ettiği haberi patlamıştı.
KRİZ ÇIKTI
Hemen akabinde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliklerinde kriz çıktığı konuşulunca iki haber bağdaştırılıp sosyal medyanın gündemi olmuştu.