Pelin Akil'den hayranlarına uyarı: Burası bizim özelimiz!

"BU YAPTIĞINIZ DOĞRU DEĞİL!"

"Evimize kadar gelip, kapımızı çalıp 'Evinizi ziyarete geldik, sizi görmeye geldik' diyen bazı kız arkadaşlar var. Yapmayın bunu. Burası bizim evimiz, özelimiz. Dışarıda zaten sizi gördüğümde seve seve öpüyorum, konuşuyorum, fotoğraf çektiriyorum. Aşağıda güvenlik de var ama nasıl yukarı çıkabildiniz bilmiyorum. Ama bu yaptığınız doğru değil."