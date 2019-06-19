Pelin Akil'den hayranlarına uyarı: Burası bizim özelimiz!
Pelin Akil isyan etti! Geçtiğimiz aylarda ikiz kızları Alin ve Lina'yı dünyaya getiren ünlü oyuncu Pelin Akil, Instagram hesabından hayranlarına uyarıda bulundu. Akil, kapıdaki güvenliği atlatarak evlerine kadar gelen hayranlarına "Yapmayın bunu. Burası bizim evimiz, özelimiz" dedi.
Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, mutlu evliliklerini kızları Ali ve Lina'nın doğumu ile birlikte taçlandırmıştı.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
"BU YAPTIĞINIZ DOĞRU DEĞİL!"
"Evimize kadar gelip, kapımızı çalıp 'Evinizi ziyarete geldik, sizi görmeye geldik' diyen bazı kız arkadaşlar var. Yapmayın bunu. Burası bizim evimiz, özelimiz. Dışarıda zaten sizi gördüğümde seve seve öpüyorum, konuşuyorum, fotoğraf çektiriyorum. Aşağıda güvenlik de var ama nasıl yukarı çıkabildiniz bilmiyorum. Ama bu yaptığınız doğru değil."