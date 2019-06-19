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Kimse Bilmez dizisinde herkesi şok eden sahne! Kimse Bilmez'in Ali Hoca'sı Keremcem bakın ne yaptı...

Atv'nin yeni dizisi Kimse Bilmez, ikinci bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi. Sevda'yı Uygar ve Pilot'dan kurtarmaya çalışan Ali Hoca'nın eski istihbarat tecrübesini kullanarak trafik ışıklarına anlık müdehalesi dizide en çok konuşulan sahne oldu. Ali Hoca'nın sıkışan yolda kırmızı ışığı tabletindeki bir programla yeşile çevirmesi herkesi şaşırttı. Kimse Bilmez'de Ali Hüroğlu karakterine hayat veren Keremcem'in merak uyandıran sahnesinin gerçekle ilişkisi olup olmadığını, Adli Bilişim Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Mustafa Sansar anlattı.

19.06.2019 17:14 - Son Güncelleme: 19.06.2019 17:14
Kimse Bilmez dizisinde herkesi şok eden sahne! Kimse Bilmez'in Ali Hoca'sı Keremcem bakın ne yaptı...

Yapımcılığını Baba Yapım, yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği atv'nin yeni dizisi Kimse Bilmez, ikinci bölümüyle herkesi ekran başına kilitledi. Sevda'yı Uygar ve Pilot'dan kurtarmaya çalışan Ali Hoca'nın eski istihbarat tecrübesini kullanarak trafik ışıklarına anlık müdehalesi dizide en çok konuşulan sahne oldu. Ali Hoca'nın sıkışan yolda kırmızı ışığı tabletindeki bir programla yeşile çevirmesi herkesi şaşırttı.

KİMSE BİLMEZ 2. SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE - TIKLA

Kimse Bilmez dizisinde herkesi şok eden sahne! Kimse Bilmez'in Ali Hoca'sı Keremcem bakın ne yaptı...

BAŞARILI KURGULANMIŞ, GERÇEKÇİ BİR SAHNE!

Merak uyandıran sahnenin gerçekliğini ise Adli Bilişim Uzmanı ve Öğretim Görevlisi Mustafa Sansar anlattı. Sahnenin gerçeğe çok yakın şekilde kurgulandığını söyleyen Sansar, "Bu tarzda başarılı bir sahnenin çekildiğine daha önce bir Hollywood filminde de rastlamıştım.

Kimse Bilmez dizisinde herkesi şok eden sahne! Kimse Bilmez'in Ali Hoca'sı Keremcem bakın ne yaptı...

Güvenlik güçlerinin gerekli gördüğü yerlerde toplum faydası için bu tarz siber müdahaleler yaptığı bilinmektedir. Dizide de izlediğim kadarıyla, devlet için çalışmış birisinin güvenlik sebebiyle trafik ışıklarına müdahale sahnesi başarıyla yansıtılmış" dedi.

Kimse Bilmez dizisinde herkesi şok eden sahne! Kimse Bilmez'in Ali Hoca'sı Keremcem bakın ne yaptı...

KİMSE BİLMEZ 2. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Sevda'yı Uygar'ın elinden kurtarırken yaralanır. Sevda'yla birlikte Ali'nin yurttan hocası olan Tuğrul Baba'nın evine sığınırlar ancak Pilot ve Uygar peşlerindedir.

UYGAR, ALİ'Yİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.

DUYGU NE YAPACAK?

Pilot'un Duygu'ya aşkı ilerlerken Duygu, Sevda'yı Ali'nin yanından ayırma telaşındadır. Bu amaçla yaptığı hamle Ali'yi büyük bir tehlikeye sürükler. Ali, Pilot ve Uygar'la yeniden karşı karşıya gelip tövbesini bozmanın eşiğine gelir.

BÜYÜK SIRRIN KAPILARI ARALANACAK MI?

Öte yandan, Ali'nin, Sevda'yı evine bırakması kimsenin bilmediği büyük sırrın kapılarını aralayacaktır.

Kimse Bilmez dizisinde herkesi şok eden sahne! Kimse Bilmez'in Ali Hoca'sı Keremcem bakın ne yaptı...

UYGAR, ALİ'Yİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Üstelik Uygar, Ali'nin yaralı olduğunu bilmektedir ve bunu fırsata çevirmeye kararlıdır. Uygar, Ali'yi bulmak için Hüdaverdi'yi konuşturmaya karar verir. Ancak hiç ummadığı bir sürprizle karşılaşır.

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