Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri ezan sesini duyunca...
Oyuncu Pelin Akil'in Instagram paylaşımı sosyal medya gündeminde. 'Uzak Ara Eğlence' programının sunuculuğunu yapan Pelin Akil, boş zamanlarını kızları Lina ve Alin ile geçiriyor. Kayınvalidesine ziyarete giden güzel oyuncu, ikizleri kameraya çektiği sırada ezan okundu. İkizlerin ellerini yüzüne götürerek 'Amin' dediği anlar Pelin Akil'in videosuna işte böyle yansıdı…
07.08.2020 13:57
- Son Güncelleme: 07.08.2020 13:59
Oyuncu Pelin Akil, Instagram'dan yayınladığı video ile dikkat çekti. Uzak Ara Eğlence'nin sunucusu Pelin Akil, boş zamanlarını kızları Lina ve Alin ile geçiriyor.
Kayınvaldesine ziyarete giden güzel oyuncu ikizleri kameraya çektiği sırada ezan okundu.
İkizlerin ellerini yüzüne götürerek 'Amin' dediği anlar Pelin Akil'in videosuna işte böyle yansıdı.
Pelin Akil, evin tek çocuğu olduğundan annesnin üzerne düşmesinden hep şikayet ettiğini söyledi. Ancak Akil, anne olduktan sonra annesnin neden sürekli kendsni düşündüğünü işte bu duygusal açıklamayla anlatı:
"Tek çocuk olarak büyüdüğüm için annem çok üzerime düşerdi (ki hala öyle) ve ben bunu çok eleştirirdim "Asla senin gibi bir anne olmayacağım. Biraz kendini düşün." dediğim zamanları dün gibi hatırlıyorum, ki halt etmişim. Annemden daha düşkün bir anne oldum."