Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikizleri ezan sesini duyunca...

"Tek çocuk olarak büyüdüğüm için annem çok üzerime düşerdi (ki hala öyle) ve ben bunu çok eleştirirdim "Asla senin gibi bir anne olmayacağım. Biraz kendini düşün." dediğim zamanları dün gibi hatırlıyorum, ki halt etmişim. Annemden daha düşkün bir anne oldum."