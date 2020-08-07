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Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in fotoğrafları ortaya çıktı! Aşk bombasına Tuba Büyüküstün ne diyecek?
Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in fotoğrafları ortaya çıktı! Aşk bombasına Tuba Büyüküstün ne diyecek?
Melisa Şenolsun ile Tuba Büyüküstün'den ayrılan Umut Evirgen'in fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile aşk yaşayan iş adamı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. 3 yıllık sevgilisini çabuk unutan Umut Evirgen'in, Melisa Şenolsun ile tatil fotoğrafları ortaya çıktı. 23 yaşıdaki Melisa Şenolsun ile 31 yaşındaki Umut Evirgen'in aşkına, Tuba Büyüküstün'ün vereceği tepki merak konusu oldu.
07.08.2020 14:43
- Son Güncelleme: 07.08.2020 15:02
Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıldır aşk yaşayan iş adamı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. Büyüküstün'ü hemen unutan Evirgen, güzel oyuncu ile aşk yaşamaya başladı.
3 yıllık sevgilisini kısa sürede unutan Umut Evirgen, şimdilerde Atiye dizisinde rol alan genç oyuncu Melisa Şenolsun ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkileri tatil yaparken çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıktı.
MAYIS AYINDA AYRILMIŞLARDI
3 yıldır birlikte olan ve evlenecekleri konuşulan Umut Evirgen ile Tuba Büyüküstün geçtiğimiz mayıs ayında ilişkilerini noktaladı. Karantina sürecini kızlarıyla evde geçiren Büyüküstün'ün sosyal çevresinden vazgeçemeyen Evirgen ile anlaşamadığı için ilişkisini noktaladığı ileri sürülmüştü.
23 yaşındaki Melisa Şenolsun ile Tuba Büyüküstün'ün eski aşkı Umut Evirgen'in tatilde birlikte çekildiği bu fotoğraflar, ikilinin aşk yaşadığı şeklinde yorumlandı.
Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen hakkında aşk iddialarının fitilini ateşleyenlerden biri de Umut Evirgen'in Melisa Şenolsun'un paylaşımına yorum yapması oldu...