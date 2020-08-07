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Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen'in fotoğrafları ortaya çıktı! Aşk bombasına Tuba Büyüküstün ne diyecek?

Melisa Şenolsun ile Tuba Büyüküstün'den ayrılan Umut Evirgen'in fotoğrafları magazin gündemine bomba gibi düştü. Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile aşk yaşayan iş adamı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. 3 yıllık sevgilisini çabuk unutan Umut Evirgen'in, Melisa Şenolsun ile tatil fotoğrafları ortaya çıktı. 23 yaşıdaki Melisa Şenolsun ile 31 yaşındaki Umut Evirgen'in aşkına, Tuba Büyüküstün'ün vereceği tepki merak konusu oldu.

07.08.2020 14:43 - Son Güncelleme: 07.08.2020 15:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





