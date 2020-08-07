Haberler
Galeri
Magazin
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisiyle evleniyor mu? 125 bin liralık nafaka mı yoksa aşk mı?
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisiyle evleniyor mu? 125 bin liralık nafaka mı yoksa aşk mı?
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile Ege tatilinden döndü. Çeşme ile Bodrum arasında mekik dokuyan Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisini anne ve babası ile tanıştırdı. Gecikmeli de olsa bayram ziyaretine giden ikilinin evleneceği yönündeki iddialar ise kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın boşanma davasına eklettiği evlilik maddesi yeniden gündeme geldi. Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kız çocuğa sahip olan Şeyma Subaşı, eğer yeni bir evlilik gerçekleştirirse, 125 bin liralık nafakadan vazgeçecek.
07.08.2020 12:54
- Son Güncelleme: 07.08.2020 13:27
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı evleniyor mu? Çeşme ile Bodrum arasında mekik dokuyan Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisinin Türkiye'ye gelmesiyle beraber İstanbul'a döndü. Çift, Şeyma Subaşı'nın anne ve babasını ziyaret ederek, gecikmeli de olsa bayramlaştılar.
Sevgilisi Guido Senia ile 3 ay evinde karantinada kalan Şeyma Subaşı, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte 20 Haziran'da sevgilisini İtalya'ya uğurlamış, soluğu Ege kıyılarında almıştı.
Şeyma'sız İtalya'da duramayan Senia, Türkiye'ye geri döndü. Sevgilisiyle tatil yapan İtalyan Guido Senia, yaz tatilinde olan sevgilisinin yanına gitmeyi tercih etti.
ANNE - BABA ZİYARETİ
İkili, ilk önce Şeyma Subaşı'nın anne ve babasını ziyaret etti. Sonrasında ise beraber İstanbul'un yolunu tuttu.
İşte Şeyma Subaşı ve ünlülerin aileleri...