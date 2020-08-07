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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sevgilisiyle evleniyor mu? 125 bin liralık nafaka mı yoksa aşk mı?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile Ege tatilinden döndü. Çeşme ile Bodrum arasında mekik dokuyan Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisini anne ve babası ile tanıştırdı. Gecikmeli de olsa bayram ziyaretine giden ikilinin evleneceği yönündeki iddialar ise kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın boşanma davasına eklettiği evlilik maddesi yeniden gündeme geldi. Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kız çocuğa sahip olan Şeyma Subaşı, eğer yeni bir evlilik gerçekleştirirse, 125 bin liralık nafakadan vazgeçecek.

07.08.2020 12:54 - Son Güncelleme: 07.08.2020 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





