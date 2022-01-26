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Haberler Magazin Pelin Akil mayoyla kara atlamıştı... İkiz bebek annesi ünlü oyuncudan üzen haber geldi: "Umarım kızlarıma bir şey olmaz"

Pelin Akil mayoyla kara atlamıştı... İkiz bebek annesi ünlü oyuncudan üzen haber geldi: "Umarım kızlarıma bir şey olmaz"

Pelin Akil mayoyla kara atlamıştı... İkiz bebek annesi ünlü oyuncudan üzen haber geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Akil, geçtiğimiz gün mayoyla kara atladığı videoyu Instagram hesabından paylaşmış ve altına da "Ya akım ya zatürre" notunu düşmüştü. Pelin Akil Instagram'dan bu kez kötü haber paylaştı. Güzel oyuncu bugün koronavirüse yakalandığını duyurdu.

26.01.2022 16:11 - Son Güncelleme: 26.01.2022 17:05
Pelin Akil mayoyla kara atlamıştı... İkiz bebek annesi ünlü oyuncudan üzen haber geldi: Umarım kızlarıma bir şey olmaz

"UMARIM KIZLARIMA BİR ŞEY OLMAZ"

Pelin Akil mayoyla kara atlamıştı... İkiz bebek annesi ünlü oyuncudan üzen haber geldi.

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Pelin Akil mayoyla kara atlamıştı... İkiz bebek annesi ünlü oyuncudan üzen haber geldi: Umarım kızlarıma bir şey olmaz

İki çocuk annesi başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Pelin Akil mayoyla kara atlamıştı... İkiz bebek annesi ünlü oyuncudan üzen haber geldi: Umarım kızlarıma bir şey olmaz

İkiz kızları ve eşiyle eğlenceli anlarını paylaşan oyuncu son olarak sosyal medyada viral olan bir akımı yaptı.

Pelin Akil mayoyla kara atlamıştı... İkiz bebek annesi ünlü oyuncudan üzen haber geldi: Umarım kızlarıma bir şey olmaz

"UZUN ZAMANDIR BUNU YAPMAK İSTİYORDUM"

Akil de mayosunu giyerek bahçeye çıktı ve soğuk havaya aldırış etmeden önce kendisini karın içine bıraktı sonra da dans etti.

Pelin Akil mayoyla kara atlamıştı... İkiz bebek annesi ünlü oyuncudan üzen haber geldi: Umarım kızlarıma bir şey olmaz

O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Uzun zamandır yapmak istediğim. Challenge? Or Zatürre?" notunu yazdı, ünlülerden yorum yağdı.

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