Pelin Akil mayoyla kara atlamıştı... İkiz bebek annesi ünlü oyuncudan üzen haber geldi: "Umarım kızlarıma bir şey olmaz"
Pelin Akil mayoyla kara atlamıştı... İkiz bebek annesi ünlü oyuncudan üzen haber geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Akil, geçtiğimiz gün mayoyla kara atladığı videoyu Instagram hesabından paylaşmış ve altına da "Ya akım ya zatürre" notunu düşmüştü. Pelin Akil Instagram'dan bu kez kötü haber paylaştı. Güzel oyuncu bugün koronavirüse yakalandığını duyurdu.
26.01.2022 16:11
- Son Güncelleme: 26.01.2022 17:05
"UMARIM KIZLARIMA BİR ŞEY OLMAZ"
Pelin Akil mayoyla kara atlamıştı... İkiz bebek annesi ünlü oyuncudan üzen haber geldi.
İki çocuk annesi başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.