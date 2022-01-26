Azra Akın'dan eski sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ hakkında o iddiaya yanıt gecikmedi! "Bu gece kiminle yattın?" sözleri şoke etmişti
Azra Akın'dan eski sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ hakkında o iddiaya yanıt gecikmedi! Önceki gün Erkan Özerman'dan gelen "Bu gece kiminle yattın?" sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü... Güzellik yarışmasına katılan erkek yarışmacıları taciz ettiği iddia edilen Erkan Özerman Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında yaptığı açıklamalarla ağızları açık bıraktı. Bir dönem sevgili olan ikilinden Azra Akın'a sert ifadeler kullanan Özerman "Kıvanç' a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı" dedi. Azra Akın iddialara bakın nasıl yanıt verdi.
Azra Akın'dan eski sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ hakkında o iddiaya yanıt gecikmedi! Erkan Özerman'ın, "Bu gece kiminle yattın?" sözleri şoke etmişti...
Best Model Of Turkey ve Best Model of The World'ün kurucusu olan ünlü organizatör Erkan Özerman, konuk olduğu programda öyle açıklamalarda bulundu ki, herkes şoke oldu.
Bir süredir yarışmadaki erkekleri taciz ettiği iddiasıyla gündem olan Özerman 2002 Miss World'de Dünya Güzeli Azra Akın ve bir dönem sevgilisi de olan 2002 Best Model of the World seçilen Kıvanç Tatlıtuğ hakkında olay iddialarda bulundu.
Bir dönem sevgili olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında ilginç sözler söyleyen Özerman herkesi şoke etti. Erkan Özerman'ın hedefinde Azra Akın vardı. İkilinin sevgili olduğu dönemi anlatan Özerman açıklamasında "Onun Kıvanç'a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı. Öyle ahlaksızdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık.
"İFTİRA ATTI!"
O Amsterdam'da oturuyor. Oğlan Paris'de çalışıyor. Telefon açıyor 'Sen bu gece kimle yattın, kimle kalktın?' Başlıyor ağlamaya. Oğlan kalkıyor trene binip 2,5 saat yol gidiyor. Onun yüzünden defile kaçırdı. Onu elden kaçıracak diye Kıvanç'a atılan iftirayı burada anlatamam" iddiasında bulundu.