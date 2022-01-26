Azra Akın'dan eski sevgilisi Kıvanç Tatlıtuğ hakkında o iddiaya yanıt gecikmedi! "Bu gece kiminle yattın?" sözleri şoke etmişti

Bir dönem sevgili olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Azra Akın hakkında ilginç sözler söyleyen Özerman herkesi şoke etti. Erkan Özerman'ın hedefinde Azra Akın vardı. İkilinin sevgili olduğu dönemi anlatan Özerman açıklamasında "Onun Kıvanç'a attığı pislik ve iftira yüzünden yaşatmazdım o kızı sokakta ben, evinde hapsederdim dışarı çıkamazdı. Öyle ahlaksızdı. Çocuğa neler yaptı? Sebebi de kıskançlık.