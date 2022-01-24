Pelin Akil mayoyla kara atladı ünlülerden yorum yağdı! Berfu Yenenler: 'Bunu delirip ben de yapar mıyım acaba?'
Pelin Akil mayoyla kara atladı ünlülerden yorum yağdı! Önceki gün mini şortuyla karda eğlenen Neslihan Atagül'ün ardından bu kez de Pelin Akil'den gelen paylaşım gündeme bomba gibi düştü. İkiz bebek annesi oyuncu Pelin Akil, Instagram'dan soğuk havaya meydan okuduğu anları paylaştı. "Uzun zamandır yapmak istediğim. Challenge or zatürre?" notunu yazan Pelin Akil'e kısa sürede yorum yağdı. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler ise, 'Bunu delirip ben de yapar mıyım acaba?' yorumu ile dikkat çekti.
24.01.2022 14:47
- Son Güncelleme: 24.01.2022 15:08
Havanın soğuk ve karlı olmasına rağmen mini şortuyla eğlenen Neslihan'ın ardından oyuncu Pelin Akil'den gelen paylaşım dikkat çekti.