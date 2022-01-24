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Haberler Magazin Pelin Akil mayoyla kara atladı ünlülerden yorum yağdı! Berfu Yenenler: 'Bunu delirip ben de yapar mıyım acaba?'

Pelin Akil mayoyla kara atladı ünlülerden yorum yağdı! Berfu Yenenler: 'Bunu delirip ben de yapar mıyım acaba?'

Pelin Akil mayoyla kara atladı ünlülerden yorum yağdı! Önceki gün mini şortuyla karda eğlenen Neslihan Atagül'ün ardından bu kez de Pelin Akil'den gelen paylaşım gündeme bomba gibi düştü. İkiz bebek annesi oyuncu Pelin Akil, Instagram'dan soğuk havaya meydan okuduğu anları paylaştı. "Uzun zamandır yapmak istediğim. Challenge or zatürre?" notunu yazan Pelin Akil'e kısa sürede yorum yağdı. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler ise, 'Bunu delirip ben de yapar mıyım acaba?' yorumu ile dikkat çekti.

24.01.2022 14:47 - Son Güncelleme: 24.01.2022 15:08
Pelin Akil mayoyla kara atladı ünlülerden yorum yağdı! Berfu Yenenler: ’Bunu delirip ben de yapar mıyım acaba?’

CHALLENGE OR ZATÜRRE?

Pelin Akil mayoyla kara atladı ünlülerden yorum yağdı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pelin Akil mayoyla kara atladı ünlülerden yorum yağdı! Berfu Yenenler: ’Bunu delirip ben de yapar mıyım acaba?’

Havanın soğuk ve karlı olmasına rağmen mini şortuyla eğlenen Neslihan'ın ardından oyuncu Pelin Akil'den gelen paylaşım dikkat çekti.

Pelin Akil mayoyla kara atladı ünlülerden yorum yağdı! Berfu Yenenler: ’Bunu delirip ben de yapar mıyım acaba?’

İki çocuk annesi başarılı oyuncu Pelin Akil, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Pelin Akil mayoyla kara atladı ünlülerden yorum yağdı! Berfu Yenenler: ’Bunu delirip ben de yapar mıyım acaba?’

İkiz kızları ve eşiyle eğlenceli anlarını paylaşan oyuncu, bu sefer de sosyal medyada viral olan bir akımı yaptı.

Pelin Akil mayoyla kara atladı ünlülerden yorum yağdı! Berfu Yenenler: ’Bunu delirip ben de yapar mıyım acaba?’

"UZUN ZAMANDIR BUNU YAPMAK İSTİYORDUM"

Akil de mayosunu giyerek bahçeye çıktı ve soğuk havaya aldırış etmeden önce kendisini karın içine bıraktı sonra da dans etti.

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