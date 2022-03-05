Pelin Akil kocasının bornozlu pozuna kayıtsız kalmadı! Anıl Altan’ın cevabı çok konuşuldu! ‘Evli, çocuklu adama yakışıyor mu?’
Pelin Akil kocasının bornozlu pozuna kayıtsız kalmadı! Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Isabel karakterini canlandıran Pelin Akil, 2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturmuştu. Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Akil, 2019'da ise ikiz kızları Lina ve Alin'i dünyaya getirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle ailesiyle yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Akil, bu kez eşinin bornozlu pozuna yazdığı yorum dikkat çekti. Anıl Altan'ın eşine verdiği cevap ise çok konuşuldu. İşte Anıl Altan ile Pelin Akil'in sosyal medyaya damga vuran o yorumları...
05.03.2022 19:03 - Son Güncelleme: 05.03.2022 19:03
2016 yılında meslektaşı Anıl Altan ile nikah masasına oturan Pelin Akil, 2019'da ikiz kızları Lina ve Alin'i dünyaya getirmişti.
Akil'in yorumu yüzlerce beğeni alırken Anıl Altan "Çünkü o an üstümde o vardı" yanıtını verdi. Karı-kocanın esprili yorumlaşması sosyal medyaya damga vurdu.