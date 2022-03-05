Acun Ilıcalı’nın sağ kolu Nisa Bölükbaşı gerçeklerini açıkladı Survivor’ın perde arkası ortaya döküldü ’bu Nisa’da...’

Survivor All Star yarışmasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Nisa Bölükbaşı, hem aşklarıyla hem de performansıyla gündemin ismi oluyor. Farklı bir aurası olan Nisa Bölükbaşı hakkında ilk kez konuşan Acun Ilıcalı'nın sağ kolu seçmeler sırasında neler yaşandığını ilk kez açıkladı.