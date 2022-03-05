Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Nisa Bölükbaşı gerçeklerini açıkladı Survivor'ın perde arkası ortaya döküldü 'bu Nisa'da...'
Survivor 2022 All-Star başlamadan ilk bombayı patlatmıştı Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken. Aşk yaşadıkları ortaya çıkan Survivor yarışmacılarının birlikte Dominik'e gideceklerinin açıklanması üzerinde Nisa Bölübaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ve 2020'de platonik duygular besleyen Sercan Yıldırım'ın da yarışmaya gelerek denkleme katılması büyük bir skandalın ayak sesleriydi. Nisa Bölükbaşı başarılı performansı bir kenara ilginç hal ve tavırlarıyla izleyicilerin büyük bir kısmının antipatisini kazanıyor. Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olarak bilinen Hakan Hatipoğlu bakın Nisa Bölükbaşı hakkında nasıl bir açıklama yaptı.
05.03.2022 17:12 - Son Güncelleme: 05.03.2022 17:12
Abi-kardeş ilişkisi yaşadığı Barış Murat Yağcı'yla sevgili olması hepimizi şaşırtmıştı. Bu ilişkisini noktaladıktan sonra da Ogeday Girişken'le sevgili olduğu ortaya çıkmıştı.
Survivor All Star yarışmasının kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Nisa Bölükbaşı, hem aşklarıyla hem de performansıyla gündemin ismi oluyor. Farklı bir aurası olan Nisa Bölükbaşı hakkında ilk kez konuşan Acun Ilıcalı'nın sağ kolu seçmeler sırasında neler yaşandığını ilk kez açıkladı.
Survivor Panorama koltuğunda oturan Hakan Hatipoğlu, Nisa Bölükbaşı hakkında; "2020 seçmelerinde Nisa son elemelere kaldı. Yarışmacıları bir yere koydular, Acun Bey'de beni yarışmacılarla yalnız bıraktı...