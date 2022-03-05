Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen bornozuyla kendisini sokağa attı! Salına salına yürüyen Melis’e bakın görenleri şaşkına çevirdi
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen bornozuyla kendisini sokağa attı! Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sezen, özellikle iddialı pozlarıyla gündem olmuştu. Sezen, 1,4 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine çok konuşuldu. Bornozuyla kendisini sokağa atan Sezen, salına salına yürüdüğü anları "Ben ve ekibim sahneye geçiyoruz" notuyla yayınladı. Sezen'in o halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...
05.03.2022 19:36 - Son Güncelleme: 05.03.2022 19:47
Ünlü oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.