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Haberler Magazin Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen bornozuyla kendisini sokağa attı! Salına salına yürüyen Melis’e bakın görenleri şaşkına çevirdi

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen bornozuyla kendisini sokağa attı! Salına salına yürüyen Melis’e bakın görenleri şaşkına çevirdi

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen bornozuyla kendisini sokağa attı! Başrollerini Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sezen, özellikle iddialı pozlarıyla gündem olmuştu. Sezen, 1,4 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine çok konuşuldu. Bornozuyla kendisini sokağa atan Sezen, salına salına yürüdüğü anları "Ben ve ekibim sahneye geçiyoruz" notuyla yayınladı. Sezen'in o halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Melis Sezen'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

05.03.2022 19:36 - Son Güncelleme: 05.03.2022 19:47
Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen bornozuyla kendisini sokağa attı! Salına salına yürüyen Melis’e bakın görenleri şaşkına çevirdi

Ünlü oyuncu Melis Sezen, Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen bornozuyla kendisini sokağa attı! Salına salına yürüyen Melis’e bakın görenleri şaşkına çevirdi

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Sezen, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oldu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen bornozuyla kendisini sokağa attı! Salına salına yürüyen Melis’e bakın görenleri şaşkına çevirdi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Sezen, 1,4 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla yine çok konuşuldu.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen bornozuyla kendisini sokağa attı! Salına salına yürüyen Melis’e bakın görenleri şaşkına çevirdi

Bornozuyla kendisini sokağa atan Sezen, salına salına yürüdüğü anları "Ben ve ekibim sahneye geçiyoruz" notuyla yayınladı.

Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen bornozuyla kendisini sokağa attı! Salına salına yürüyen Melis’e bakın görenleri şaşkına çevirdi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Sezen'in o hallerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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