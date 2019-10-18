Pelin Akil Instagram'dan paylaştı! Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikiz kızlarının yüzü ilk kez göründü
Pelin Akil, Instagram hesabından ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile sosyal medyada aktif olan Pelin Akil, " Tanıştırayım, benim dünyam" notuyla kızları Alin ile Lina'nın fotoğrafını paylaştı. İlk kez kızlarının yüzünü gösteren Pelin Akil'in paylaşımına yorum yağdı. İşte Anıl Altan ile Pelin Akil'in ikiz kızları Lina ve Alin...
Oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan, geçtiğimiz Nisan ayında ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Pelin - Anıl çiftinin hayranları, ikizlerin yüzünü merak ediyordu. Pelin Akil, Instagram hesabından yaptığı, "Tanıştırayım, benim dünyam" notuyla ikiz kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi.
"HEP BİRLİKTE OLUN GÜZEL KIZLARIM"
Altan, bu karenin altına "Şükürler olsun ve çok şanslıyım ki kelebek misali şu insan ömründe aşık olduğum kadından sizler gibi güzelliğe, tarifsiz bu duyguya, anlamsız o kadar şey arasında anlamlı olana şahit oldum. Anne karnından, sonsuza kadar el ele omuz omuza hep birlikte olun güzel kızlarım."