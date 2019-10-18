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Pelin Akil Instagram'dan paylaştı! Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikiz kızlarının yüzü ilk kez göründü

Pelin Akil, Instagram hesabından ikiz bebeklerinin yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile sosyal medyada aktif olan Pelin Akil, " Tanıştırayım, benim dünyam" notuyla kızları Alin ile Lina'nın fotoğrafını paylaştı. İlk kez kızlarının yüzünü gösteren Pelin Akil'in paylaşımına yorum yağdı. İşte Anıl Altan ile Pelin Akil'in ikiz kızları Lina ve Alin...

18.10.2019 16:14 - Son Güncelleme: 18.10.2019 16:45
Pelin Akil Instagram'dan paylaştı! Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikiz kızlarının yüzü ilk kez göründü

Oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan, geçtiğimiz Nisan ayında ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Pelin - Anıl çiftinin hayranları, ikizlerin yüzünü merak ediyordu. Pelin Akil, Instagram hesabından yaptığı, "Tanıştırayım, benim dünyam" notuyla ikiz kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi.

Pelin Akil Instagram'dan paylaştı! Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikiz kızlarının yüzü ilk kez göründü

PELİN AKİL - ANIL ALTAN ÇİFTİNİN KIZLARI

Soldaki Alin, sağdaki Lina...

Pelin Akil Instagram'dan paylaştı! Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikiz kızlarının yüzü ilk kez göründü

Anıl Altan, yaklaşık 1 hafta önce 6 aylık olan kızlarının fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaşarak çok konuşulmuştu...

Pelin Akil Instagram'dan paylaştı! Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikiz kızlarının yüzü ilk kez göründü

"HEP BİRLİKTE OLUN GÜZEL KIZLARIM"

Altan, bu karenin altına "Şükürler olsun ve çok şanslıyım ki kelebek misali şu insan ömründe aşık olduğum kadından sizler gibi güzelliğe, tarifsiz bu duyguya, anlamsız o kadar şey arasında anlamlı olana şahit oldum. Anne karnından, sonsuza kadar el ele omuz omuza hep birlikte olun güzel kızlarım."

Pelin Akil Instagram'dan paylaştı! Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikiz kızlarının yüzü ilk kez göründü

"Ben de son nefesime kadar kafanızı arkaya çevirdiğiniz an hazır bir şekilde bekliyor olacağım. Allah hepimize önce sağlık ve geriye baktığımızda tebessüm ettiğimiz nice 'an'lar dolu hayat versin." notunu düştü.

Pelin Akil Instagram'dan paylaştı! Pelin Akil ile Anıl Altan'ın ikiz kızlarının yüzü ilk kez göründü

PELİN AKİL'İN INSTAGRAM PAYLAŞIMI!

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