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Pelin Akil ile Anıl Altan ikizlerin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Alin ve Lina kardeşler...

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti 2016 yılında dünyaevine girdi. Birbirlerine olan sevgileriyle ünlüler dünyasında örnek gösterilen çiftler arasında yer alan oyuncu Pelin Akil ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan, geçtiğimiz Nisan ayında ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucaklarına aldılar. Ünlü çift, 6 ay sonra ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi. Pelin Akil, Instagram'dan, "Mutlu Pazarlar. Soldaki Alin, sağdaki Lina" paylaşımıyla kızlarını tanıttı. İşte Pelin Akil ile Anıl Altan'ın kızları Alin ve Lina...

06.10.2019 14:03 - Son Güncelleme: 06.10.2019 14:19
Pelin Akil ile Anıl Altan ikizlerin yüzünü ilk kez gösterdiler! İşte Alin ve Lina kardeşler...

Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, geçtiğimiz Nisan ayında ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Pelin - Anıl çiftinin hayranları, ikizlerin yüzünü merak ediyordu. Pelin Akil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla 6 ay sonunda ilk kez kızlarının yüzünü gösterdi.

Pelin Akil ile Anıl Altan ikizlerin yüzünü ilk kez gösterdiler! İşte Alin ve Lina kardeşler...

PELİN AKİL - ANIL ALTAN ÇİFTİNİN KIZLARI

Soldaki Alin, sağdaki Lina...

Pelin Akil ile Anıl Altan ikizlerin yüzünü ilk kez gösterdiler! İşte Alin ve Lina kardeşler...

Anıl Altan, yaklaşık 1 hafta önce 6 aylık olan kızlarının fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaşarak çok konuşulmuştu...

Pelin Akil ile Anıl Altan ikizlerin yüzünü ilk kez gösterdiler! İşte Alin ve Lina kardeşler...

"HEP BİRLİKTE OLUN GÜZEL KIZLARIM"

Altan, bu karenin altına "Şükürler olsun ve çok şanslıyım ki kelebek misali şu insan ömründe aşık olduğum kadından sizler gibi güzelliğe, tarifsiz bu duyguya, anlamsız o kadar şey arasında anlamlı olana şahit oldum. Anne karnından, sonsuza kadar el ele omuz omuza hep birlikte olun güzel kızlarım."

Pelin Akil ile Anıl Altan ikizlerin yüzünü ilk kez gösterdiler! İşte Alin ve Lina kardeşler...

"Ben de son nefesime kadar kafanızı arkaya çevirdiğiniz an hazır bir şekilde bekliyor olacağım. Allah hepimize önce sağlık ve geriye baktığımızda tebessüm ettiğimiz nice 'an'lar dolu hayat versin." notunu düştü.

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