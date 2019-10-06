Pelin Akil ile Anıl Altan ikizlerin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Alin ve Lina kardeşler...
Pelin Akil ile Anıl Altan çifti 2016 yılında dünyaevine girdi. Birbirlerine olan sevgileriyle ünlüler dünyasında örnek gösterilen çiftler arasında yer alan oyuncu Pelin Akil ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan, geçtiğimiz Nisan ayında ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucaklarına aldılar. Ünlü çift, 6 ay sonra ilk kez bebeklerinin yüzünü gösterdi. Pelin Akil, Instagram'dan, "Mutlu Pazarlar. Soldaki Alin, sağdaki Lina" paylaşımıyla kızlarını tanıttı. İşte Pelin Akil ile Anıl Altan'ın kızları Alin ve Lina...
"HEP BİRLİKTE OLUN GÜZEL KIZLARIM"
Altan, bu karenin altına "Şükürler olsun ve çok şanslıyım ki kelebek misali şu insan ömründe aşık olduğum kadından sizler gibi güzelliğe, tarifsiz bu duyguya, anlamsız o kadar şey arasında anlamlı olana şahit oldum. Anne karnından, sonsuza kadar el ele omuz omuza hep birlikte olun güzel kızlarım."