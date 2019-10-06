Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak sosyal medyayı yıktı geçti! Alişan Instagram'dan paylaştı takipçileri gülme krizine girdi

Buse Varol ile Alişan, geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Buse Varol - Alişan çifti, Burak'a gelen hediyelerin ve aldıkları eşyaların bir kısmını maddi durumu yetersiz olan ailelere ulaştırmasıyla hayranlarından taktir topladı. Burak'ın her halini sosyal medya hesabından paylaşan çift, geçtiğimiz gün Alişan'ın Instagram'dan paylaştığı video ile takipçilerini gülme krizine soktu. Çataldaki yiyeceği önce Burak'a uzatan şarkıcı, daha sonra ise kendisi yedi. Alişan, videosunu "İki tane dişinle her şeyi yiyemezsin oğlum" notuyla paylaştı. İşte o anlar...

06.10.2019 13:17 - Son Güncelleme: 06.10.2019 13:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





