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Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak sosyal medyayı yıktı geçti! Alişan Instagram'dan paylaştı takipçileri gülme krizine girdi

Buse Varol ile Alişan, geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadılar. Buse Varol - Alişan çifti, Burak'a gelen hediyelerin ve aldıkları eşyaların bir kısmını maddi durumu yetersiz olan ailelere ulaştırmasıyla hayranlarından taktir topladı. Burak'ın her halini sosyal medya hesabından paylaşan çift, geçtiğimiz gün Alişan'ın Instagram'dan paylaştığı video ile takipçilerini gülme krizine soktu. Çataldaki yiyeceği önce Burak'a uzatan şarkıcı, daha sonra ise kendisi yedi. Alişan, videosunu "İki tane dişinle her şeyi yiyemezsin oğlum" notuyla paylaştı. İşte o anlar...

06.10.2019 13:17 - Son Güncelleme: 06.10.2019 13:33
Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak sosyal medyayı yıktı geçti! Alişan Instagram'dan paylaştı takipçileri gülme krizine girdi

Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak, sosyal medya kullanıcılarını gülme krizine soktu. Geçtiğimiz Şubat ayında dünyaya gelen Burak bebek, babası Alişan'ın yediği yiyeceği yemeye çalışırken çekildiği video ile çok konuşuldu. Çataldaki yiyeceği önce Burak'a uzatan şarkıcı, daha sonra ise kendisi yedi. Alişan, videosunu "İki tane dişinle her şeyi yiyemezsin oğlum" notuyla paylaştı. İşte o anlar...

Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak sosyal medyayı yıktı geçti! Alişan Instagram'dan paylaştı takipçileri gülme krizine girdi

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Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak sosyal medyayı yıktı geçti! Alişan Instagram'dan paylaştı takipçileri gülme krizine girdi

SİBEL CAN VE EMİR AKSÜT

Şarkıcı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan oğlu Emir'in son hali görenleri şaşırtıyor.

Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak sosyal medyayı yıktı geçti! Alişan Instagram'dan paylaştı takipçileri gülme krizine girdi

İşte Emir Aksüt'ün son hali.

Buse Varol ile Alişan'ın oğlu Burak sosyal medyayı yıktı geçti! Alişan Instagram'dan paylaştı takipçileri gülme krizine girdi

Sibel Can'ın en küçük çocuğu Emir geçtiğimiz aylarda çapkınlık turlarında yakalanmıştı.

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